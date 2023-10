Astropad Slate: iPad-App kann Mac mit dem Apple Pencil steuern

Das Entwicklerteam von Astropad hat kürzlich eine neue iPad-App namens Astropad Slate angekündigt, mit der sich der Mac mit einem Apple Pencil steuern lässt. Astropad Slate ist ab sofort als öffentliche Betaversion auf der Website von Astropad verfügbar. Da sich die Anwendung noch in der Testphase befindet, kann sie kostenlos ausprobiert werden.

Für Astropad Slate gibt mehrere Mac-Funktionen, die mit dem Apple Pencil ausgeführt werden können. Der Stylus funktioniert dabei wie ein Cursor zur Steuerung der Desktop-Maus, wobei ein Tippen auf den Bildschirm als Klick dient. Handschriftliche Eingaben auf dem iPad werden auf dem Mac in getippten Text umgewandelt. Astropad Slate unterstützt die Schwebegesten für den Apple Pencil auf neueren iPads, zudem gibt es eine simulierte Schwebeoption auf älteren iPads. Auch Zwei-Finger-Touch-Gesten für Aktionen wie Scrollen und Zoomen lassen sich verwenden.

Wer möchte, kann das iPad auch als Grafiktablet mit Mac-Apps verwenden, die das Zeichnen, Skizzieren und andere kreative Arbeiten unterstützen. Astropad Slate verwandelt das iPad in ein Zeichentablett ohne Bildschirm, so dass man sich auf die Arbeit am Mac konzentrieren kann. Ein Mac und ein iPad können über WLAN, Peer-to-Peer-Netzwerke oder ein entsprechendes USB-Kabel verbunden werden. Zu den Anforderungen gehören mindestens iPadOS 15 sowie macOS 11 oder neuer.

Späteres Preismodell bisher noch nicht bekannt

Um die Betaversion von Astropad Slate nutzen zu können, hat man sich vorab mit einer E-Mail-Adresse anzumelden. In der dann erhaltenen E-Mail bekommt man Download-Anweisungen für die Mac- und iPad-Apps mitgeteilt. Sind sie heruntergeladen, öffnet man die Begleit-Apps auf dem Mac und iPad und folgt den Anweisungen zur Einrichtung. In einem dritten Schritt wird dann der Mac und das iPad über WLAN, USB-Kabel oder Peer-to-Peer-Netzwerk verbunden.

Wie die Preisgestaltung von Astropad Slate nach Beendigung der Betaphase aussehen wird, wurde vom Entwicklerteam bisher noch nicht mitgeteilt. Die ebenfalls von Astropad vertriebene Software Astropad Studio lässt sich 14 Tage lang kostenlos ausprobieren und dann für 80 USD/Jahr nutzen. Es ist daher denkbar, dass es für Astropad Slate ein ähnliches Abomodell geben wird.