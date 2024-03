iPulse: Vom Mac bekannter Systemmonitor jetzt auch als Mobilversion erschienen

Das Entwicklerstudio The Iconfactory dürfte vielen von euch sicher ein Begriff sein: Das Team hat bereits zahlreiche beliebte Mac- und iOS/iPadOS-Anwendungen in die jeweiligen App Stores gebracht, darunter das Zeichen-Tool Linea Sketch, die Retro-Minispiel-Sammlung Ollie’s Arcade, oder auch das Scratchpad Tot.

Vor allem für Entwickler und Entwicklerinnen wurde zudem der Systemmonitor iPulse kreiert, der schon seit 2002 für macOS (Mac App Store-Link) zum Download zur Verfügung steht. Nun hat The Iconfactory auch eine Mobilversion von iPulse für iPhones und iPads veröffentlicht (App Store-Link), die ab sofort über einen Einmalkauf in Höhe von 9,99 Euro im App Store bereitsteht. Für die Installation von iPulse wird gerade einmal 2 MB eures Speicherplatzes sowie iOS/iPadOS 16.0 oder neuer benötigt.

Auf dem Mac ist iPulse bereits für die aktuellen macOS-Version sowie Apple Silicon-Macs optimiert worden. Mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche stellt die Anwendung das Innenleben von macOS grafisch auf dem Schreibtisch, in der Menüleiste oder im Dock dar. Die Darstellung ist dabei vollständig konfigurierbar, so dass sich genau das einstellen lässt, was man benötigt. iPulse wird für macOS mit zehn integrierten Voreinstellungen geliefert, zudem können auch neue Looks aus der Iconfactory hinzufügt werden. Die App ist darüber hinaus vollständig kompatibel mit dem „Rootless“-Systemintegritätsschutz: Sie wurde entwickelt, um Systemressourcen effizient und sicher zu nutzen.

Akustischer Alarm bei Überschreitung von Grenzwerten

Mit dem Release von iPulse für iPhones und iPads lässt sich das Entwickler-Tool nun auch auf Apples Mobilgeräten verwenden. Das kleine Werkzeug überwacht ständig Prozessoren, das Netzwerk, den Arbeitsspeicher und den Speicherplatz und zeigt diese darüber hinaus in einer praktischen Bild-in-Bild-Ansicht an. Das sind die Statistiken, die kontinuierlich überprüft werden:

Effizienz der Kernnutzung

Performance-Kernauslastung

Grafik-Kernnutzung

Download-Durchsatz

Upload-Durchsatz

System-Speicherverbrauch

App-Speicherverbrauch

Komprimierte Speichernutzung

Interne und externe Speichernutzung

Es gibt sogar Soundeffekte für iPulse: Wenn konfigurierbare Schwellenwerte überschritten werden, ertönt ein Alarm und man weiß, dass man einige Parameter überprüfen sollte. Laut The Iconfactory hat iPulse unter iOS/iPadOS nur „minimale Auswirkungen auf die Leistung Ihres Geräts und die Akkulaufzeit“. Wie auch die macOS-Version, die ebenfalls für einmalige 9,99 Euro zu haben ist, verzichtet auch die neue Mobilversion auf weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements. Bislang müssen allerdings beide Versionen separat erworben werden, einen Universal-Kauf für iOS, iPadOS und macOS gibt es bisher noch nicht.