Bezel: Screen-Broadcasting-App jetzt für visionOS verfügbar

In manchen Situationen kann es hilfreich sein, Inhalte vom iPhone auf einem Mac anzeigen zu lassen. Um entsprechende Bildschirmaufnahmen anfertigen und das iPhone unter macOS spiegeln zu können, sind oftmals aufwändige Software-Lösungen vonnöten. Nicht so mit dem kleinen, aber feinen Tool Bezel für macOS, das mit der Aussage „Bezel ist der einfachste Weg, ein iPhone zu betrachten, zu präsentieren und aufzunehmen“ wirbt und von Mathijs und Tom von Nonstrict aus dem niederländischen Amersfoort entwickelt wird.

Das kleine Screen-Broadcasting-Tool kann auf der Website des Indie-Entwicklerteams in einer kostenlosen Testversion ausprobiert werden, die unbegrenzt mit Wasserzeichen verwendet werden kann. Die Vollversion von Bezel kann als Einzelkauf von 29 USD erworben werden und enthält ein Jahr lang kostenlose Updates.

Nun haben Mathijs und Tom von Nonstrict mitgeteilt, dass man ab „Tag Eins“ des neuen Apple Vision Pro-Headsets auch eine eigene visionOS-App von Bezel zur Verfügung stellt. Die Anwendung ist zum Preis von 6 Euro im App Store verfügbar (App Store-Link) und benötigt zudem das kostenlose iPhone-Pendant (App Store-Link). Bezel für visionOS ist rund 103 MB groß und benötigt visionOS 1.0 oder neuer. Alle Inhalte stehen in englischer Sprache zur Verfügung.

Für Telefonkonferenzen oder Live-Vorschau von Websites

Bezel für visionOS spiegelt das, was auf dem verbundenen iPhone zu sehen ist, direkt in die eigene räumliche Umgebung des Apple Vision Pro-Headsets. „Entdecken Sie eine revolutionäre Perspektive mit Bezel – integrieren Sie Ihr iPhone nahtlos in Ihre räumliche Umgebung“, heißt es von den Entwicklern. „Genießen Sie eine naturgetreue Darstellung, mit einem fesselnden digitalen Klon Ihres Geräts. Platzieren Sie Ihr iPhone an einem beliebigen Ort, um Apps und Websites mit Leichtigkeit zu erkunden.“

Die neu erschienene App soll sich vor allem dafür eignen, um eine digitale Kopie des eigenen iPhones in einer Telefonkonferenz zu teilen, eine Live-Vorschau einer App/Website zu sehen oder auf Apps zuzugreifen, die nur auf dem iPhone verfügbar sind. Um die Spiegelung anzustoßen, ist auch die oben verlinkte kostenlose Bezel-iOS-App erforderlich, über die der Vorgang ausgelöst werden kann. Weitere Infos zu Bezel für visionOS gibt es auch auf der Entwickler-Website.