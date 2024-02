Seinxon RGB Tag: AirTag-Alternative mit USB-C-Anschluss

Seinxon, unser liebster Hersteller für AirTag-Karten, die problemlos ins Portemonnaie passen, hat mal wieder etwas Neues auf den Markt gebracht. Der Seinxon RGB Tag kann ab sofort für 32,99 Euro (Amazon-Link) bestellt werden, wirft bei mir allerdings einige Fragen auf.

Bei den verschiedenen Varianten des Seinxon Wallet Finder ist die Sache ja klar: Der Formfaktor macht den Unterschied. Die Karten passen prima in den Geldbeutel. Beim Seinxon RGB Tag sieht die Sache dagegen ganz anders aus, denn der neue Tracker ist deutlich größer als ein AirTag.

Genauer gesagt reden wir über Abmessungen von 0,84 x 3,45 x 3,66 Zentimeter. Zwar verfügt der Seinxon RGB Tag über eine Öse, um ihm am Schlüsselbund zu befestigt, doch dort trägt der kleinere AirTag von Apple viel weniger auf. Zudem gibt es beim Preis von 32,99 Euro auch keinen echten Vorteil.

Seinxon RGB Tag wird einfach per USB-C aufgeladen

Was könnte den Seinxon RGB Tag ausmachen? Die vom Hersteller versprochenen Lichteffekte sind es jedenfalls nicht, zumindest aus meiner Sicht. Anders sieht es dagegen beim USB-C-Anschluss aus. Im Gegensatz zu den dünnen AirTag-Karten wird kein Adapter benötigt, um den Seinxon RGB Tag nach rund einem halben Jahr wieder aufzuladen.

Solltet ihr also absolut keine Lust haben, einmal im Jahr die Knopfzelle eines AirTags zu wechseln, dann könnte der Seinxon RGB Tag für euch interessant sein. Richtig spannend wird es, wenn ihr den Tracker an einer Stelle verwenden wollt, an der es einen festen Stromanschluss gibt. Da fällt mir allerdings höchstens das Handschuhfach im Auto ein, was andererseits aber auch nicht das beste Versteck wäre.

Ansonsten funktioniert der Tracker so, wie es zu erwarten war: Er wird in der „Wo ist?“-App problemlos als anderes Objekt erkannt und kann im Verlustfall gesucht werden. Nur auf die Nahdistanzortung muss man, genau wie bei allen anderen Drittanbieter-Produkten, verzichten. Dafür ist der akustische Alarm beachtlich laut.