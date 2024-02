Ring Battery Video Doorbell Pro: Gleiche Optik, neue Funktionen

Es ist schon erstaunlich, wie viel sich in den letzten zehn Jahren bei Ring getan hat. Auf eine erste Türklingel folgten viele weitere Modelle und auch zahlreiche andere Smart Home Produkte, doch auch das Design der jetzt angekündigten Ring Battery Video Doorbell Pro entspricht noch dem, womit vor rund einem Jahrzehnt alles anfing.

Ab dem 20. März wird es die Ring Battery Video Doorbell Pro im Handel geben, der Preis liegt bei 229,99 Euro – plus den zusätzlichen Abo-Kosten, die zwangsläufig fällig werden, wenn man die Aufnahme-Funktion der smarten Türklingel nutzen möchte.

3D-Bewegungserfassung sorgt für mehr Komfort

Die neue Ring Battery Video Doorbell Pro ist das erste Batterie-betriebene Modell des Herstellers, das über die fortschrittliche 3D-Bewegungserfassung verfügt. Statt eines passiven Infrarot-Sensors kommt eine radargestützter 3D-Bewegungserkennung zum Einsatz, mit der auch Funktionen wie „Bird’s Eye View“ und „Bird’s Eye Zones“ möglich gemacht werden.

In der Praxis bedeutet das zunächst einmal: Der Sensor kann Personen und beispielsweise sich im Wind bewegende Bäume voneinander unterscheiden. Es können aber auch benutzerdefinierte Bewegungszonen erstellt werden, die beispielsweise nur den Bereich in einem gewissen Abstand zur Haustür erfassen.

Das sind die Grundfunktionen der Ring Battery Video Doorbell Pro

Die Ring Battery Video Doorbell Pro liefert Video-Aufnahmen mit einer Auflösung von 1536p. Die verbesserten Bildsensoren liefern dank Low-Light Sight-Funktion sogar im Dunkeln bei schwacher Beleuchtung, beispielsweise von einer Straßenlaterne, Farb-Videoaufnahmen. Das Gerät bietet außerdem Pre-Roll-Videovorschau in Farbe, Zweiwege-Kommunikation in Echtzeit mit Geräuschunterdrückung via Audio+ und Quick Replies.

Mit einem Ring Protect Plus-Abonnement kann man zudem auf Funktionen wie den Cloud-Speicher, Personenerfassung, Paketbenachrichtigungen, erweiterte Benachrichtigungen inkl. Fotovorschau und verschiedene Modi zugreifen.

