Teufel Motiv Home: Lautsprecher mit AirPlay im Test

Der Berliner Lautsprecher-Hersteller Teufel hat bisher einen recht großen Bogen um die im Apple-Kosmos so beliebte AirPlay-Technik gemacht. Seit einigen Wochen gibt es endlich wieder einen Lautsprecher von Teufel der AirPlay direkt mit an Bord hat – und vom Hersteller sogar als Premium-Streaming-System bezeichnet wird. Was dahinter steckt, wollen wir in diesem Testbericht für euch herausfinden.

Der Teufel Motiv Home ist in zwei Farben verfügbar. Ganz egal ob in Weiß oder Schwarz, der reguläre Preis des Lautsprechers beträgt 549,99 Euro (zum Shop). Aktuell könnt ihr auf der Produktseite noch einen Early-Bird-Gutschein abrufen, mit dem ihr einen Nachlass von immerhin 55 Euro erhaltet.

Teufel Motiv Home punktet mit exzellenter Ausstattung

Bei den drahtlosen Anschlüssen des Teufel Motiv Home weiß man gar nicht so genau, wo man überhaupt anfangen soll. Neben dem bereits erwähnten AirPlay, hier kommt natürlich die zweite Generation zum Einsatz, bietet der Speaker auch WLAN, Bluetooth und eine direkte Anbindung an Chromecast. Und wer es ganz klassisch mag, findet auf der Rückseite einen AUX-Anschluss.

Neben AirPlay werden auch die Streaming-Dienste Spotify, Tidal und TuneIn auf direktem Wege unterstützt. Das finde ich durchaus lobenswert, denn ich spiele die Musik beispielsweise viel lieber direkt über Spotify Connect ab, als in der Spotify-App eine direkte AirPlay-Verbindung mit meinem iPhone herstellen zu müssen.

Steuerung per App und Tasten am Gerät

Als Fernbedienung für den Teufel Motiv Home dient die Teufel Home App (App Store-Link). In dieser kann man zwischen den insgesamt sieben Audio-Quellen wechseln, wobei das im Alltag eigentlich automatisch funktioniert. Neben den regulären Einstellungen, wie etwa die Helligkeit der LED-Anzeige, bietet die App auch einen Zugriff auf einen „kleinen“ Equalizer. Hier können Tiefen und Höhen separat gesteuert und die virtuelle Stereo-Verbreiterung Dynamore aktiviert werden.

Viel spannender ist allerdings die Konfiguration der drei Preset-Tasten. Über die App könnt ihr so ganz einfach einen TuneIn-Radiosender oder eine Spotify-Wiedergabeliste als Favorit speichern und dann im Anschluss direkt an der Oberseite des Teufel Motiv Home über eine der drei Preset-Tasten starten – ganz ohne irgendein Smartphone in die Hand nehmen zu müssen.

Auf der Oberseite des 40 x 16,5 x 16,1 Zentimeter großen Speakers findet ihr neben den drei Favoriten-Tasten einige weitere Bedienelemente. Bass-Boost und Dynamore-Sound lassen sich hier genau so einstellen wie die Lautstärke, letzteres über ein praktisches Drehrad. Ebenso gibt es Tasten zum Ein- und Ausschalten sowie zur Steuerung der Wiedergabe.

Der Tragegriff komm nicht von ungefähr

Auf der Rückseite des Teufel Motiv Home findet ihr einen praktischen Tragegriff – und der darf auch sehr gerne zum Einsatz kommen. Der Lautsprecher verfügt nämlich über einen integrierten Akku. Ihr könnt ihn einfach vom Netzkabel trennen und mit in einen anderen Raum, auf die Terrasse oder auf den Balkon nehmen. Und da die Musik ja nicht nur per WLAN oder AirPlay auf den Speaker kommt, sondern auch per Bluetooth, ist er auch für unterwegs geeignet. Wobei der Teufel Motiv Home aufgrund seiner Abmessungen und dem Gewicht von 4,45 Kilogramm jetzt nicht unbedingt ein Bluetooth-Speaker für den Rucksack ist.

Was für unterwegs recht praktisch ist: Wenn ihr auf einen Teil der 15 Stunden Akkulaufzeit verzichten könnt, steht auf der Rückseite ein USB-Anschluss zum Aufladen eures Smartphones zur Verfügung. Hier gibt es leider einen der wenigen Kritikpunkte am Teufel Motiv Home: Es ist nur ein einfacher USB-A-Anschluss. USB-C wäre definitiv die modernere Wahl gewesen. Immerhin: Aufgeladen oder dauerhaft mit Strom versorgt wird der Lautsprecher mit einem ganz gewöhnlichen Euro-8-Kabel.

Und wie steht es um den Klang?

Hier gibt es aus meiner Sicht nichts zu meckern. Natürlich ist das Teilchen kein Vergleich mit den deutlich teureren und größeren Teufel Ultima 25 Aktiv. Aber klanglich bekommt man zum Beispiel deutlich mehr geboten als bei einem HomePod oder auch bei einem Sonos Move 2.

Der Klang ist dabei ausgewogen und kann durchaus so abgestimmt werden, wie ihr es bevorzugt: Mit einem Fokus auf die Höhen oder eben auch mit der Extra-Portion Bass. Ich war jedenfalls erstaunt, wie viel Wumms aus dem Gehäuse kommt – insbesondere im Hinblick darauf, dass man den Teufel Motiv Home ja auch mal mitnehmen kann.

Einzig allein bei einer Sache muss man etwas vorsichtig sein: Der Teufel Motiv Home ist nicht vor Wasser und Staub geschützt. Auch ein Sprachassistent ist nicht integriert. Falls es euch aber ohnehin eher auf Klang und Konnektivität ankommt und euch das Design gefällt, dann ist der Teufel Motiv Home definitiv ein geeigneter Kandidat für euch.

Teufel Motiv Home Skandinavisches Design, smartes WLAN-Musikstreaming über AirPlay 2 & Google Chromecast, dazu fulminanter Sound: Das macht das tragbare Premium-Streamingsystem MOTIV HOME mit Akku zu deinem täglichen Sound-Begleiter, den du nicht mehr missen willst. 549,99 EUR jetzt kaufen