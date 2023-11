Rooms: Spannende Design-App kreiert fiktive Räume für die Community

Wer sich für 3D-Design und Innenausstattungen interessiert und sich zudem auch noch gerne kreativ austobt, sollte definitiv einen Blick auf die App Rooms (App Store-Link) werfen. Die Anwendung für iPhones und iPads gehört zu den Neuerscheinungen im App Store und ermöglicht es, eigene 3D-Räume zu schaffen und diese mit der Rooms-Community zu teilen.

Rooms ist rund 119 MB groß und benötigt auf dem iPhone oder iPad mindestens iOS bzw. iPadOS 15.0 oder neuer. Der Download der Anwendung von Things, Inc. ist kostenlos und kommt ohne weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements aus. Auf eine deutsche Lokalisierung muss bisher noch verzichtet werden, alle Inhalte stehen in englischer Sprache bereit.

Um in Rooms kreativ zu werden, erstellt man anfangs einen Account, entweder über Apple, ein Google-Konto oder eine eigene E-Mail-Adresse. Alternativ kann Rooms auch ohne Account verwendet werden, allerdings stehen dann nicht alle Features zur Verfügung. Vom Entwicklerteam heißt es im App Store:

„Entfessle deinen inneren Schöpfer und tauche ein in die Welt der 3D-Kreation mit Rooms – einer neuen, kostenlosen App für kreative Baumeister, gemütliche Gamer und neugierige Geister.“

Mit Rooms lassen sich in einem Baukasten-Prinzip eigene und individuelle Räume erstellen, die dann auch von anderen Personen der Community besichtigt werden können. Laut Angaben von Things, Inc. stehen bereits tausende von benutzergenerierten Räumen für Besuche zur Verfügung. Auch die eigene Kreativität kommt im 3D-Builder nicht zu kurz: Es kann quasi alles bearbeitet und geändert werden – von Fußböden über Pflanzen und Dekorationen – um so dem eigenen Raum ein ganz besonderes und individuelles Flair zu geben. Dabei ist alles möglich: Soll es eine ruhige Oase oder eine skurril-bunte Szene werden?

Objekte im eigenen Raum können per Drag & Drop verschoben und ihre Eigenschaften angepasst werden, zudem steht eine Bibliothek von mehr als 5.000 benutzergenerierten 3D-Gegenständen zur Verfügung. Findet man dort nichts Passendes, lässt sich über einen Block-Editor auch etwas ganz Neues erstellen. In einem Kameramodus kann dann durch Räume geflogen und sogar virtuelle Fotos geschossen werden.

Wer den eigenen Raum mit der Welt teilen möchte, kann diesen über eine eindeutig zugeteilte URL veröffentlichen, der dann über iOS und im Web einsehbar ist. Ein wenig erinnert die Neuerscheinung an die kreativen Welten von Minecraft, allerdings in einem deutlich kleineren Rahmen. Allein schon zu sehen, welche tollen Ideen die Nutzer und Nutzerinnen in ihren Dioramen untergebracht haben, ist einen Download von Rooms wert: Schaut euch als Beispiel einfach mal diesen tollen Burger-Laden an.