Crunchyroll Behind the Frame: Interaktives Spiel um eine aufstrebende Künstlerin

Wir kennen es bereits vom Videostreaming-Anbieter Netflix: Mit einem Abo für den Dienst bekommt man zugleich auch Zugriff auf exklusive Games, die im App Store zum Download bereitstehen. Auch die Unterhaltungs-Plattform Crunchyroll verfolgt diesen Ansatz und bietet für Personen mit einem aktiven Mega- und Ultimate-Abonnement unter dem Namen „Crunchyroll Game Vault“ ein Portfolio an kostenlos spielbaren Games im App Store.

Neu zum Game Vault hinzugekommen ist Crunchyroll Behind the Frame (App Store-Link), das sich auf iPhones und iPads herunterladen lässt. Für die Installation des Spiels wird neben 1,2 GB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits vorhanden.

„Behind the Frame ist eine lebendige, interaktive Fiktion über eine aufstrebende Künstlerin, die kurz vor der Fertigstellung des letzten Werks ihrer Galerieeinreichung steht. Ein entspannendes, wortgewandtes Erlebnis, das in jedem Tempo gespielt werden kann. Tauche ein in eine panoramische Welt voller leuchtender Farben, wunderschöner handanimierter Bilder und eines sanften, leicht zu hörenden Soundtracks.“

So beschreibt das Team von Crunchyroll die Game Vault-Neuerscheinung im App Store. Als leidenschaftliche Künstlerin sucht man in Behind the Frame nach den fehlenden Farben, die die eigenen Gemälde zum Leben erwecken. Nicht zu vergessen sind dabei gelegentliche Kaffee- und Frühstückspausen, die der Künstlerin neue Energie geben. „Es gibt mehr, als man auf den ersten Blick sieht, denn jedes Bild hat eine Geschichte zu erzählen“, heißt es im App Store.

Zu den Features von Behind the Frame gehört das Malen, Skizzieren und Retuschieren des eigenen Kunstwerks, das Vervollständigen des Meisterwerks und der damit verbundenen Erinnerungen, das Erkunden von wunderschönen handanimierte Welten, die von Miyazaki/Studio Ghibli Visuals inspiriert wurden und das Erleben einer bewegenden Geschichte mit den Augen einer leidenschaftlichen Künstlerin.

Um Behind the Frame spielen zu können, ist ein Premium-Abo von Crunchyroll erforderlich. Letzteres kostet 9,99 Euro pro Monat und beinhaltet zahlreiche andere Games wie Captain Velvet Meteor: The Jump Dimensions, River City Girls, Wolfstride und Inbento. Weitere Infos zum Crunchyroll Game Vault gibt es auf der Website des Dienstes.