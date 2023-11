ZÄPP: Nahverkehrs-App für Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Solltet ihr im Ruhrgebiet mit Bus und Bahn unterwegs sein, dann liegt es nahe, die offizielle App des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr zu nutzen. Dabei gibt es nur ein Problem: Die VRR App ist wirklich kein Highlight. Aber was gibt es neben dem DB Navigator für Alternativen?

Bis vor ein paar Monaten habe ich auf Mutti gesetzt, die App unseres lokalen Nahverkehrsunternehmen Bogestra. Aus Kostengründen wurde die Anwendung eingestellt und durch Muttis eTarif ersetzt – wobei das nicht viel mehr ist als eine farblich angepasste Variante der VRR App.

Dann habe ich mich an ein Detail aus dem Beta-Test von Mutti erinnert, an dem ich vor rund fünf Jahren teilgenommen habe. Das beauftragte Entwicklerteam hat damals nicht nur an der Mutti-App für die Bogestra geschraubt, sondern auch an einer App für das Verkehrsunternehmen aus Essen.

ZÄPP punktet mit vielen spannenden Funktionen

Und genau das ist meine aktuelle Empfehlung: ZÄPP (App Store-Link), die Anwendung der Ruhrbahn GmbH aus Essen. Auch diese App kann kostenlos geladen werden und bietet auf iPhone, iPad und Apple Watch sogar noch einen größeren Funktionsumfang, als es Mutti damals tat.

Natürlich sind alle Standard-Funktionen mit an Board. Verbindungen, Favoriten und letzte Ziele gehören dazu. Praktischerweise kann man die Favoriten in der Navigationsleiste selbst bestimmen, ich habe mir den Abfahrtsmonitor ins Menü gelegt. Dort kann man auf einen Blick die Abfahrten der Haltestellen in der Nähe, seiner Favoriten und der zuletzt verwendeten Stationen anzeigen lassen.

Solltet ihr mal in Essen oder Mülheim an der Ruhr unterwegs sein, gibt es zwei weitere Highlights: Auf der Karte werden Busse und Straßenbahnen in Echtzeit angezeigt, ihr könnt also genau sehen, wie weit das Fahrzeug noch von euch entfernt ist. Ist man unterwegs, kann man sogar per App einen Haltewunsch an den Fahrer senden – falls man die Knöpfe im Fahrzeug nicht selbst erreichen kann.

Sicherlich hat ZÄPP auch nicht unbedingt das modernste Design, technisch und funktional ist die App der Ruhrbahn aber wirklich spitze und auch der Ticketkauf klappt nach einer Registrierung problemlos.