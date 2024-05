Nahverkehr in Paris jetzt einfach über das Apple Wallet bezahlen

Im Sommer findet nicht nur die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt, sondern auch die Olympischen Spiele in Paris. Und während wir hier noch darum kämpfen, unser Deutschlandticket halbwegs einfach ins Wallet zu bekommen, ist man in Paris schon einen großen Schritt weiter. Dort kann man direkt im Wallet einen ÖPNV-Pass kaufen.

Zusammen mit dem Nahverkehrs-Anbieter Île-de-France Mobilités bietet Apple ab sofort die Möglichkeit an, eine Navigo-Fahrkarte ganz einfach im Wallet zu hinzuzufügen, indem man die Wallet App öffnet, auf „Hinzufügen“ (+) tippt, „ÖPNV-Karte“ auswählt und den Anweisungen folgt. Der eigentliche Fahrschein kann dann auch direkt im Wallet gekauft werden.

Es geht aber noch einfacher: Wenn man Expressmodus aktiviert hat, muss man nur das iPhone oder die Apple Watch in die Nähe eines Lesegeräts halten, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Paris fahren zu können, ohne den Ruhezustand des Geräts zu beenden oder das Gerät zu entsperren. Das funktioniert dank der Energiereserve des iPhones übrigens auch dann noch, wenn das iPhone eigentlich schon leer und ausgeschaltet ist.

Ebenfalls seit dieser Woche sind in Apple Karten Nahverkehrsinformationen in Echtzeit für die Pariser Metro, RER, Pariser Straßenbahn, RATP-Busse und mehr verfügbar. Mit den Nahverkehrsinformationen in Echtzeit in Apple Karten kann man in Paris detaillierte Fahrpläne, aktuelle Abfahrts- und Ankunftszeiten sowie Umsteigemöglichkeiten sehen, um eine Fahrt zu planen. Auch Ausfälle und Verspätungen werden direkt in Apple Karten angezeigt.