Adobe Lightroom: Mit neuer KI-Funktion Objekte entfernen

Es gibt ja durchaus einige spannende Dinge, bei denen die KI ein praktischer Helfer sein kann. Das gilt sicherlich auch für das Entfernen unerwünschter Objekte in Fotos. Genau das könnt ihr jetzt auch mit Adobe Lightroom (App Store-Link) auf dem iPhone machen.

„Entferne mühelos unerwünschte Objekte und Ablenkungen – selbst vor komplexen Hintergründen. Unterstützt durch die generative KI von Adobe Firefly“, so wird die neue Funktion „Generatives Entfernen“ von Adobe beschrieben.

Wir haben natürlich direkt einmal eine Praxis-Text durchgeführt. Ziemlich gute Ergebnisse haben wir beim folgenden Bild aus dem Winterurlaub erzielen können, wobei es hier wirklich um kleine Details geht, die ihr auf den Screenshots gar nicht erkennen könnt.

Entfernt wurde der Helm unten rechts im Bild. Das hätte ich sicherlich mit Pixelmator und dem Klon-Werkzeug auch ganz ordentlich hinbekommen. Adobe Lightroom geht dank der KI aber einen Schritt weiter: Auch die Ski-Spuren im Schnee wurden ziemlich korrekt fortgeführt. Das wäre manuell ein ordentliches Stück Arbeit gewesen.

Ganz perfekt funktioniert das „Generative Entfernen“ aber noch nicht. Das Mädchen links im Bild konnte ich nicht ordentlich verschwinden lassen. Bei zu genauer Auswahl wurden die Skier nicht aus dem Bild entfernt. Bei einer gröberen Markierung wirkte der generierte Schnee zu glatt.

Am Ende des Tages kommt es wohl immer auf das Ausgangsmaterial an, die neue Funktion ist aber ziemlich vielversprechend – und sie wird ja auch noch als Beta deklariert, da werden also wohl sicherlich noch ein paar Verbesserungen kommen. Ganz günstig ist die Sache aber nicht, Adobe Lightroom kostet pro Jahr 54,99 Euro – wobei man ja noch etliche weitere Werkzeuge und Cloud-Speicher als Gegenleistung bekommt.