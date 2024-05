Photo Tape: Tolle Collagen-App reicht vergessene Funktion nach

Erst vor knapp zwei Wochen haben wir über die noch recht neue App Photo Tape (App Store-Link) berichtet. Für 2,99 Euro bekommt man ein Werkzeug ohne In-App-Käufe und Werbung, mit dem man ganz einfach mehrere Fotos zu schicken Collagen zusammenfügen kann. Die gesamte Oberfläche ist dabei absolut einfach und intuitiv gestaltet, so machen Apps richtig Spaß.

Nur eine Funktion hat uns gefehlt: Eine Zoom-Funktion für Bilder, um einen bestimmten Bildausschnitt in den Vordergrund zu rücken. Bereits unter unserem ersten Artikel hatte der Entwickler in einem Kommentar versprochen: „Ich bin der einzige Entwickler, der an dieser App arbeitet, die sich noch in der frühen Version 1.0 befindet. Das benutzerdefinierte Zuschneiden von Bildern ist definitiv eine hohe Priorität auf meiner To-do-Liste für kommende Updates.“

Und bereits heute können wir Vollzug melden: Mit Version 1.1.101 wurde genau diese Funktion nachgereicht. Habt ihr die Fotos ausgewählt, könnt ihr sie einfach auswählen und dann mit zwei Fingern zoomen und dann auch den Bildausschnitt verschieben. Das funktioniert genau so einfach, wie wir es uns vorgestellt haben.

Nun sind wir gespannt, was der Entwickler noch auf seiner Todo-Liste stehen hat. Photo Tape ist auf jeden Fall eine App mit richtig viel Potenzial und einem sehr erfreulichen Bezahlmodell. Die 2,99 Euro sind auf jeden Fall gut angelegt, wenn ihr schnell und einfach Collagen erstellen wollt.