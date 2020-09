Keynote: Apple stellt iPad 8 und fast randloses iPad Air 4 vor

Apple hat das beliebteste iPad aktualisiert. Die achte Generation integriert nun den A12 Bionic-Chip und bietet somit noch mehr Performance. Der CPU ist 40 Prozent schneller und die Grafiken sind doppelt so schnell. Neu ist auch die Neutral Engine, mit der Apps noch schneller arbeiten und Apps weitere Funktionen ermöglichen.

Das iPad 8 funktioniert mit dem Apple Smart Keyboard und mit Cases von Logitech. Ebenso wird das neue iPad den Apple Pencil unterstützen, um Notizen zu machen oder Grafiken zu erstellen. Mit iPadOS 14 wird der Apple Pencil noch stärker. Handschiftliche Notizen ermöglichen fortführende Aktionen, ebenso werden Kreise, Rechtecke und Co. direkt in perfekten Linien umgewandelt. Neue Menüs machen die Handhabung deutlich einfacher. Mit Scribble kann man sogar in jedes Textfeld schreiben und so Dokumente noch besser bearbeiten.

Die Akkulaufzeit liegt bei 10 Stunden, der Smart Connector ist an Bord. Das Design hat sich nicht geändert, das iPad 8 verfügt über einen 10,2″ Retina display.

Das iPad 8 gibt es ab 329 US-Dollar und kann ab heute bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab diesen Freitag.

iPad Air 4: Komplett neues Design

Das iPad Air der vierten Generation bietet ein komplett neues Design und orientiert sich am iPad Pro. Das Display ist 10,9″ groß und fast randlos. Das neue iPad kommt in vielen neuen Farben: Silber, Grau, Rosé, Grün und Blau.

Erstmals kommt Touch ID in der Standby-Taste zum Einsatz, demnach gibt es keinen Home Button mehr. Hier kann man sein iPad entsperren oder Apps aus dem Store laden. Im Innern kommt der A14 Bionic zum Einsatz, der das iPad Air antreibt. Erstmals nutzt man die 5 Nanometer-Technologie – als erste Firma weltweit. Daraus resultiert eine schnellere Performance und mehr Power.

Statt Lightning kommt jetzt auch beim iPad Air 4 USB-C zum Einsatz und ermöglicht so alle vom iPad Pro bekannten Möglichkeiten. Die Frontkamera bietet nun 7 Megapixel, auf der Rückseite ist die 12 Megapixel Kamera aus dem iPad Pro integriert. 4K Video ist möglich, ebenso ist Videostabilisierung mit dabei. Stereo-Audio ist im Querformat jetzt auch vorhanden. Der Apple Pencil wird magnetisch gehalten, auch gibt es Support für das Apple Magic Keyboard.

Das iPad Air startet ab 599 US-Dollar, die Verfügbarkeit wird mit „nächsten Monat“ betitelt.