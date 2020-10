Kommentar: Das wünsche ich mir vom iPhone 12

Morgen ist es endlich wieder soweit. Mit rund einem Monat Verspätung stellt Apple seine neuen iPhone-Modelle vor. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werde ich mir eines der vermutlich drei neuen iPhone-Modelle bestellen, geplant ist der Umstieg vom iPhone 11 Pro Max auf das etwas kleinere iPhone 12 Pro.

Gerade im Vergleich mit dem neuen iPhone SE, das meine Frau seit dem Sommer im Einsatz hat, ist mir eines noch einmal klarer geworden: Das Pro Max ist ein richtig dicker und schwerer Brocken. Es wird also mal wieder Zeit für eine kleine Diät.

Das neue iPhone SE hat zudem einen weiteren, aktuell ziemlich großen Vorteil: Es hat einen Homebutton mit Touch ID. Gerade wenn man mit einer Maske im Gesicht unterwegs ist, ist das eine wahre Wohltat. Natürlich wird Apple das neue Top-iPhone nicht mit einem Homebutton ausstatten – aber es gibt doch neuerdings eine weitere Möglichkeit.

Diese iPad-Funktion sollte Apple auch ins iPhone integrieren

Mit dem iPad Air der neuesten Generation hat Apple einen Touch ID Sensor im Power-Knopf eingeführt. Eine Technik, die ich mir liebend gerne auch für das iPhone 12 wünschen würde. Natürlich nicht als Ersatz, sondern im Verbund mit Face ID, das wäre schon eine feine Sache.

In der mal wieder gut gefüllten Gerüchteküche war von der Touch ID Rückkehr bisher allerdings nichts zu lesen. Es wäre also schon eine sehr große Überraschung, wenn Apple dieses Feature liefern würde – in der aktuellen Situation wäre es aber ein echtes Ass im Ärmel.

Am Ende dürften es aber die gewohnten Veränderungen sein: Ein leicht angepasstes Gehäuse, mehr Performance und eine bessere Kamera. Auch die Geschwindigkeit von Face ID soll weiter verbessert werden – wobei ich hier kaum einen echten Bedarf sehe.

Am Ende fällt der Sprung für mich eh relativ klein aus, immerhin nutze ich aktuell ja das 2019er-Modell von Apple. Vielleicht seid ihr aber mit einem älteren iPhone unterwegs. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, welches Feature euch vom Kauf eines neue iPhone 12 überzeugen könnte.