SongShift: Spotify verbietet Playlist-Transfer

Die hilfreiche App SongShift (App Store-Link) haben wir euch vor rund zwei Jahren vorgestellt. Mit ihr könnt ihr einfach Playlists von einem zum anderen Musikstreaminganbieter umziehen. Das ist bei einem Wechsel natürlich sehr praktisch, da man dann seine Playlists behalten und weiter pflegen kann.

Doch ab sofort ist das nicht mehr mit Spotify möglich. Wie die SongShift-Entwickler berichten, hat Spotify die Macher aufgefordert, die Schnittstelle zu deaktivieren, da diese gegen die Nutzungsbedingungen verstoße. Das haben die Entwickler in Version 5.1.2 umgesetzt.

Demnach könnt ihr mit SongShift keine Playlists mehr von Spotify exportieren und bei anderen Diensten importieren. Aber: Ihr könnt weiterhin Playlists von anderen Anbietern mit SongShift bei Spotify importieren. Die genauen Gründe werden nicht genannt, man kann aber davon ausgehen, dass Spotify so den Abgang von Nutzern verhindern möchte. Wer beispielsweise bei Spotify zahlreiche Playlists pflegt und aus welchen Gründen auch immer zu einem anderen Anbieter wechseln will, kann so seine Playlists nicht mitnehmen.

Das gleiche Schicksal ereilt auch TuneMyMusic. Es bleibt abzuwarten, wann auch alternative Anwendungen aufgefordert werden den Export zu unterbinden.