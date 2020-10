HomeKit: Neue Lampen von Meross, Garagentoröffner bestellbar & Neues von Yeelight

Aus dem Hause Meross gibt es ab sofort eine E27-Lampe mit HomeKit. Die Lampe unterstützt zudem auch Alexa und Google Assistant. Gleichzeitig kann die Steuerung in der Meross-App erfolgen, die kostenlos zum Download bereitsteht. Die neue Lampe liefert 60 Watt und muss in einem 2,4 GHz WLAN eingeklinkt werden.

Die Meross E27 Lampe kostet 19,99 Euro, das Doppelpack gibt es zum Start 15 Prozent günstiger. Aktiviert dazu den Gutschein auf der Produktseite.

Ende August haben wir den Meross Garagentoröffner mit HomeKit schon vorgestellt, damals konnte man diesen aber nur in den USA bestellen. Update: Ab sofort kann man den Garagentoröffner auch bei Amazon Deutschland kaufen. Mit 49,99 Euro ist er nicht gerade günstig, zum Start kann man 15 Prozent sparen – aktiviert den Gutschein auf der Produktseite. Dann müsst ihr nur 42,49 Euro bezahlen.

Neuer LightStrip mit HomeKit von Yeelight

Während man bestehende LightStrips von Yeelight nur über die Yeelight-App in HomeKit integrieren kann, arbeitet Yeelight nun an einem neuen LightStrip mit nativem Support für HomeKit. Beim Yeelight LED Lightstrip 1S wird es also einen aufgedruckten Code geben, den ihr einfach scannen könnt. Gleichzeitig wurde die Helligkeit von 180 auf 200 Lumen erhöht. Wann der neue LightStrip verfügbar gemacht wird, ist noch unklar.