Kommentar: Ein kleiner Fehler zieht sich durch den ganzen Tag

Als ich heute Morgen aufgewacht bin und einen ersten Blick auf mein Handy geworfen habe, ist es mir direkt aufgefallen: Bei Amazon gibt es ein super Angebot für den Philips Hue Lightstrip Plus. Also habe ich mich erst einmal ans MacBook gesetzt, statt erst unter die Dusche zu gehen. Eine kleine Änderung des täglichen Plans, aber mit großen Folgen.

Denn nachdem es wenig später mit dem Nachwuchs zum Kindergarten ging und ich wieder zurück nach Hause kam, konnte ich eigentlich recht bequem in den Tag starten. Ohne Zeitdruck duschen, dann noch ein kleines Frühstück mit ein wenig YouTube am heimischen Esstisch und dann auf zur Bushaltestelle.

Klingt soweit eigentlich gar nicht schlecht und weitaus weniger stressig als sonst. Auf dem Weg zur Bushaltestelle, den ankommenden Bus schon im Blick, fällt mir dann aber auf: Oje, Fabian, du hast deine Apple Watch vergessen. Eigentlich kein Problem, wenn man sich nicht so sehr an den tollen Komfort gewöhnt hätte.

Selbst beim Mittagessen fehlt die Apple Watch

Los geht es schon im Bus mit Maske im Gesicht. Statt das iPhone mit Hilfe der Apple Watch zu entsperren, musste ich gleich mehrfach meinen sechsstelligen Code eingeben. Später gehen dann einige Mitteilungen unter, da ich mein iPhone für gewöhnlich lautlos habe und eingehende Nachrichten normalerweise auf dem Handgelenk in Empfang genommen werden.

Keine Besserung beim Mittagessen. Den kleinen Snack mit Apple Pay zu bezahlen, ist mit Maske im Gesicht und einem iPhone mit Face ID eine äußerst nervige Sache – verglichen mit dem Komfort, den sonst die Apple Watch in einer solchen Situation bietet. Und selbst bei der kurzen Konversation über das kalte Wetter führt der Blick zum Handgelenk nur ins Leere statt zur immer sofort ersichtlichen lokalen Temperatur.

Ich habe den Tag natürlich trotzdem überlebt. Aber einen Arbeitstag ohne Apple Watch, das hat es bei mir schon lange nicht mehr gegeben. Erstaunlich an der ganzen Sache ist, dass ich vor der Apple Watch quasi nie eine Uhr getragen habe – mit einigen Ausnahmen rund 28 Jahre lang. Apple hat es also auch geschafft, mein Handgelenk zu erobern. Mal sehen, was als nächstes kommt.