Beats Pill Plus: Apple legt letzten Bluetooth-Lautsprecher zu den Akten

Wie es aussieht, hat Apple still und heimlich den Beats Pill Plus eingestellt zu haben. Wie ein Bericht von 9to5Mac nahelegt, wird der tragbare Bluetooth-Lautsprecher nicht mehr bei Apple oder auf der Beats-Website zum Kauf angezeigt. Mit diesem Schritt hat sich Apple schlussendlich vom letzten verbleibenden Bluetooth-Lautsprecher verabschiedet.

Der Beats Pill Plus wurde erstmals 2015 veröffentlicht und war das erste Beats-Produkt, das nach Apples Übernahme des Audio-Konzerns im Jahr 2014 in die Ladenregale kam. Seinerzeit hatte Apple das Musikunternehmen für 3 Milliarden US-Dollar akquiriert. Der Beats Pill Plus war eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Beats Pill, die von Apple offiziell lizensiert wurde, in neuen Farben daher kam und über einen Lightning-Anschluss zum Aufladen verfügte.

HomePod mini einziger Lautsprecher im Sortiment

Während Apple und Beats in den darauffolgenden Jahren die Zusammenarbeit weiter ausbauten und neue Kopfhörer-Modelle wie die Beats Fit Pro oder die Powerbeats auf den Markt brachten, sah es für die Sparte der Bluetooth-Lautsprecher eher mau aus. Einen Nachfolger für den Beats Pill Pro gab es nie, der beispielsweise mit AirPlay 2 und Siri-Funktionalität hätte ausgestattet werden können. Stattdessen konzentrierte sich der Konzern auf die eigene neue smarte HomePod-Reihe und verkauft aktuell mit dem HomePod mini nur ein einziges Lautsprecher-Modell.

Konkurrenz für den Beats Pill Plus aus allen Preisklassen gibt es mittlerweile genug. Wer ein Multiroom-System aufsetzen möchte, kann neben den hauseigenen HomePod minis auch zu Sonos greifen, zudem gibt es mit Ultimate Ears, Teufel, Bang & Olufsen und mehr weitere Hersteller hochwertiger Bluetooth-Lautsprecher. Bei Dritthändlern ist der Beats Pill Plus derzeit noch zu Preisen ab 200 Euro zu haben.

Fotos: Apple/Beats.