Ab 15,99 Euro: Folio-Schutzhülle für das aktuelle iPad mini

Direkt nach dem Start des neuen iPad mini der sechsten Generation habe ich mich nach einer Alternative zum Smart Folio von Apple umgesehen, denn der Hersteller des kleinen Tablets verlangt mal eben stolze 65 Euro. Ich bin auch schnell fündig geworden, war mit dem ersten Exemplar aber nicht zu 100 Prozent zufrieden – die Magnete haben nicht ganz gepasst.

Daraus resultierte, dass das iPad mini beim Öffnen und Schließen der Abdeckung nicht immer zuverlässig aus dem Standby erwachte oder in eben diesen geschickt wurde. Daher habe ich mir vor etwas mehr als einer Woche noch mal eine Alternative bestellt.

Smart Folio von TiMovo bereits ab 15,99 Euro erhältlich

Das Smart Folio der weltbekannten Marke TiMovo ist für das iPad mini der sechsten Generation in acht verschiedenen Farben erhältlich, die sich preislich zwischen 15,99 und 20,99 Euro (Amazon-Link) bewegen. Ich habe mich für die Variante in Marineblau entschieden.

Zur Handhabung und der Hülle selbst muss man wohl keine großen Worte verlieren. Das Smart Folio haftet per Magneten an der Rückseite des Tablets und der Deckel kann so umgeklappt werden, dass er als Stütze in zwei verschiedenen Winkeln dient.

Im Gegensatz zu meiner alten Schutzhülle sind in dem Modell von TiMovo auf jeden Fall kräftige Magnete an der richtigen Stelle verbaut, ich habe rund um den Standby und das Aufwachen keine Probleme festgestellt. Wer noch eine Schutzhülle für sein neues iPad mini sucht, aber keine 65 Euro bei Apple lassen möchte, kann sich dieses Exemplar auf jeden Fall ansehen.