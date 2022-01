DECODED: Hochwertige Accessoires für euer iPhone und die Apple Watch

Die großen Hersteller von Apple-Zubehör sind mittlerweile bekannt: Belkin, Satechi, Anker, NOMAD und mehr sind immer wieder bei uns in den News zu finden. Mit DECODED wollen wir euch nun aber auch Accessoires aus unserem Nachbarland, den Niederlanden, vorstellen. Dort wurde das Unternehmen im Jahr 2009 in Rotterdam gegründet und vertreibt seither stilvolle und hochwertiges Zubehör für iPhones, iPads, MacBooks, die AirPods und die Apple Watch. Wir hatten die Gelegenheit, uns Exemplare für das iPhone und die Apple Watch genauer anzusehen.

DECODED Detachable Wallet

Das DECODED Detachable Wallet ist eine klassische 2-in-1-Hülle aus aus hochwertigem Vollnarbenleder von ECCO Leather. Das Detachable Wallet wird mit einem nahtlosen Leder-Magnetverschluss geschlossen, im Inneren gibt es drei Karteneinschübe und ausreichend Platz für Geldscheine und andere wichtige Dinge. Das abnehmbare Back Cover wird mit integrierten Magneten befestigt, die eine mühelose Verbindung mit dem Wallet ermöglichen. Die Lage der Magnete wurde so gewählt, dass sich das Backcase automatisch und wie von selbst am Wallet Case ausrichtet – ein sehr praktisches Feature.

Die abnehmbare Hülle ist aus hochwertigem TPU gefertigt, um das iPhone vor Stößen und Stürzen zu schützen, und mit einem satinartigen, geometrischen Innenfutter versehen. Zum Aufladen des iPhones nimmt man das Backcover einfach aus der Wallet-Hülle heraus und kann dann auch ein drahtloses Ladegerät verwenden. Die neueste Version des Detachable Wallets enthält jetzt die MagSafe-Technologie im hinteren Teil des Covers: Die eingebauten Magnete sorgen dafür, dass das iPhone perfekt ausgerichtet ist. Dabei kann das Backcover einfach am Gerät verbleiben, um per MagSafe-Ladegerät oder anderem MagSafe-Zubehör das iPhone mit Strom zu versorgen. Das DECODED Detachable Wallet ist zum regulären Preis von 59,99 Euro erhältlich, bei Amazon kann die braune Ledervariante für das iPhone 12 (Pro) aktuell mit Rabatt für 49,99 Euro erworben werden.

DECODED Back Cover

Wer es etwas dezenter und leichter mag, findet mit dem DECODED Back Cover ein sehr hochwertiges Backcase aus hochwertigem ECCO-Vollnarbenleder. Das Back Cover schützt das iPhone vor Kratzern und Staub, zusätzlich sorgt der 1 mm hohe Rahmen für zusätzlichen Displayschutz. Das Back Cover ist aus hochwertigem, schlagfestem TPU gefertigt und verfügt im Inneren über ein Inlay aus Mikrofaser.

Designtechnisch ähnelt das Modell den Ledercases von Apple oder Mujjo – ist aber nochmals günstiger und kommt darüber hinaus auch mit einer MagSafe-Kompatibilität daher. Neben der Nutzung mit entsprechenden MagSafe-Ladegeräten können auch die beliebten Qi-Charger für Wireless Charging mit dem DECODED Back Cover verwendet werden. Zudem sorgen entsprechend abgedeckte Metallbuttons für die Lautstärke- und Standby-Tasten sowie ein Metallrahmen für die rückseitigen Kameralinsen für zusätzlichen Schutz. Dank des hochwertigen Leders liegt das Case hervorragend in der Hand, kann schnell und einfach am iPhone befestigt werden, und wiegt mit etwa 33 Gramm zudem nur sehr wenig. Erhältlich sind die DECODED Back Cover in verschiedenen Lederfarben zu Preisen von 49,99 Euro, bei Amazon gibt es sie für einige Varianten auch etwas günstiger.

DECODED Silicone Magnet Strap Lite

Wollt ihr nicht nur eure iPhones mit DECODED-Produkten schmücken, sondern auch Apples Smartwatch, gibt es vom Hersteller das Silicone Magnetic Traction Strap Lite, das für alle Apple Watch-Größen zwischen 38 und 45 mm in verschiedensten Farben erhältlich ist. Es ähnelt vom Design her sehr stark den aktuellen magnetischen Apple-Watchbändern aus Leder, die für jeweils 99 Euro bei Apple zu erstehen sind.

Auch DECODED setzt auf ein Traktionsmagnetsystem, um die aus flüssigem Hochleistungs-Silikonkautschuk gefertigten Uhrenarmbänder sicher am Handgelenk befestigen zu können. Ein verdeckter Verschluss ermöglicht eine stufenlose Verstellung des Bandes, zudem gibt es eine nahtlose Verbindung zur Apple Watch ohne weitere Adapter. Das Armband ist wasser- und schweißfest, wirkt aber in meiner „Matte Navy“-Farbvariante nicht ganz so dunkel und kraftvoll Blau wie auf den Produktfotos im Internet. Interessantes Detail: Am unteren Bandteil ist eine klitzekleine niederländische Flagge über drei Fäden in Rot-Weiß-Blau eingewebt – eine schöne Idee. Das DECODED Silicone Magnet Strap Lite ist für jeweils 39,99 Euro in zahlreichen Farben und allen Watch-Größen zu haben, unter anderem bei Amazon.

Alle drei hier vorgestellten Accessoires lassen sich auch über die offizielle Website von DECODED bestellen. Bei einem Bestellwert von über 50 Euro fallen dort keine Versandkosten an.