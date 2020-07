Kostenlos im Mac App Store: Broken Age, Grim Fandango, Full Throttle & Day of the Tentacle

Für das bevorstehende Wochenende könnt ihr euch die vier Mac-Spiele von Double Fine Productions kostenlos sichern. Dazu gehören: Broken Age, Grim Fandango Remastered, Full Throttle Remastered & Day of the Tentacle Remastered.

Broken Age ( App Store-Link ) ist eine zeitlose Geschichte über das Erwachsenwerden voller kotzender Bäume und sprechender Löffel. Vella Tartine und Shay Volta sind zwei Teenager, die in völlig unterschiedlichen Welten leben, sich aber in verblüffend ähnlichen Situationen befinden. Der Spieler kann jederzeit zwischen den beiden Handlungssträngen hin- und herwechseln und den beiden dabei helfen, die Kontrolle über ihr Leben zu übernehmen und die daraus resultierenden, überraschenden Abenteuer zu bestehen.

Vollgas wurde 1995 von LucasArts veröffentlicht. Es ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure ( App Store-Link ) vom legendären Tim Schafer und zeigt das Leben von Ben Throttle, dem draufgängerischen Anführer der Motorradgang „Polecats“, der in eine mörderische Geschichte verwickelt wird. Vollgas ist jetzt nach über 20 Jahren in einer Neuauflage mit hochauflösender 3D-Grafik sowie überarbeiteter Musik und Geräuschkulisse zurück.

Day of the Tentacle (App Store-Link) wurde 1993 von LucasArts veröffentlicht und war der Nachfolger zum bahnbrechenden Maniac Mansion. Das Spiel ist ein verrücktes Zeitreise-Puzzle-Adventure im Zeichentrickformat, in dem drei ungewöhnliche Freunde zusammenarbeiten müssen, um ein böses, lila Mutantententakel daran zu hindern, die Weltherrschaft an sich zu reißen!