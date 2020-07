Epic Games: iPhone-App nutzt Face ID für 3D-Gesichtsanimationen

Das Team von Epic Games hat eine neue iPhone-App veröffentlicht, mit der sich über das Face ID-Feature des Apple-Smartphones Echtzeit-Gesichtsanimationen erstellen und aufnehmen lassen. Die App mit dem Titel Live Link Face (App Store-Link) ist kostenlos erhältlich und richtet sich primär an Entwickler, die mit der Unreal Engine arbeiten.

“Streamen Sie hochwertige Gesichtsausdrücke von Charakteren und visualisieren Sie sie mit Live-Rendering in UnrealEngine. Zeichnen Sie Gesichtsverfolgungsdaten auf, die in Animationswerkzeugen weiter verfeinert werden und in UnrealEngine’s Sequencer zusammengefügt werden können. Nehmen Sie professionelle Performance-Aufnahmen mit einem integrierten Bühnen-Workflow auf.”