Kuo: iPhone 14 Pro-Modelle erhalten neue Ultraweitwinkel-Kamera

Der bekannte Apple-Analyst meldet sich rund eine Woche vor der anstehenden iPhone 14-Keynote am 7. September 2022 mit neuen Prognosen für die kommende Smartphone-Generation zu Wort. Laut seiner Aussage werden die beiden Pro-Modelle des iPhone 14 über eine neue Ultraweitwinkel-Kamera verfügen, die dank eines größeren Sensors vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen für bessere Fotos sorgen soll. Die Technologie wird aber mit einem erheblichen Kostenanstieg verbunden sein, so, Kuo, der seine neuesten Prognosen bei Twitter veröffentlichte.

(3/4)

I predict two iPhone 14 Pro models‘ ultra-wide cameras will upgrade to 1.4µm (vs. iPhone 13 Pro’s 1.0µm). CIS (CMOS image sensor), VCM (voice coil motor), and CCM (compact camera module) have a significant unit price increase in this upgrade, with about 70%, 45%, and 40%.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 30, 2022