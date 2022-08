IFA 2022: JBL mit zahlreichen Produktneuheiten

Zur anstehenden IFA hat Harman neue Produkte aus dem Hause JBL vorgestellt. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Details.

JBL stellt mit den True Wireless-Earbuds JBL Tour PRO 2 und den Over-Ears JBL Tour ONE M2 seine bisher leistungsstärksten und funktionsreichsten Kopfhörer vor. Die neuesten Ergänzungen der JBL Tour-Serie heben die bisherige Performance durch ein intelligentes und nahtloses Benutzererlebnis und tollen Klang, einschließlich immersivem JBL Spatial Sound, auf die nächste Stufe. Die JBL Tour PRO 2 sind die ersten echten kabellosen Ohrhörer, die in der innovativen Smart Case von JBL kommen.

JBL Tour PRO 2

Echtes adaptives Noise-Cancelling mit anpassbarem ANC und Ambient Sound

JBL Pro Sound mit dynamischen 10-Millimeter-Treibern

Anpassbares Sounderlebnis mit Personi-fi 2.0

Immersiver JBL Spatial Sound

40 Stunden Wiedergabezeit (10 Stunden im Ohrhörer, 30Stunden in der Ladebox)

Perfekte Anrufe mit 6 Mikrofonen und VoiceAware

Bluetooth 5.3, LE Audio kompatibel

Ovales Tube Design mit mehreren Ohrstöpselgrößen für Komfort, Leistung und perfekte Abdichtung

ab Januar 2023 für 249 Euro

JBL Tour ONE M2

Echtes adaptives Noise-Cancelling mit anpassbarem ANC und Ambient Sound

Dynamische 40-mm-Treiber mit legendärem JBL PRO Sound

Anpassbares Sounderlebnis mit Personi-Fi 2.0

Immersiver JBL Spatial Sound

Bis zu 50 Stunden Wiedergabezeit (30 Stunden mit ANC)

Perfekte Anrufe mit 4 Mikrofonen und VoiceAware

Bluetooth 5.3, LE Audio kompatibel

Bequemes, kompaktes, faltbares Design und nur 268g Gewicht

ab Januar 2023 für 299 Euro

Bühne frei für den JBL Go 3 Eco und den JBL Clip 4 Eco

Hergestellt aus 90 Prozent PCR-Kunststoff für die Hauptkonstruktion und einem komplett aus recyceltem Stoff gefertigten Lautsprechergitter kommen der JBL Go 3 Eco und der JBL Clip 4 Eco auch in der bisher nachhaltigsten Verpackung von JBL. Das neue innovative und umweltfreundliche Design reduziert erheblich die Menge an neuem Kunststoff, was einerseits die Menge der Kunststoffabfälle reduziert und sich auch positiv auf die gesamte CO2-Bilanz der Produkte auswirkt.

JBL Go 3 Eco

Satter JBL Pro Sound

Hergestellt aus 90 Prozent recyceltem Kunststoff und 100 Prozent recyceltem Stoff am Lautsprechergitter

5 Stunden Spielzeit

Wasser- und staubgeschützt nach IP67

Bluetooth 5.1

Laden via USB-C

Verpackt in der neuesten umweltfreundlichen FSC-zertifizierten Papierverpackung von JBL und mit Sojatinte bedruckt

ab Dezember 2022 für 39,99 Euro

JBL Clip 4 Eco

Satter JBL Pro Sound

Hergestellt aus 90 Prozent recyceltem Kunststoff und 100 Prozent recyceltem Stoff am Lautsprechergitter

10 Stunden Spielzeit

Wasser- und staubgeschützt nach IP67

Bluetooth 5.1

USB-C-Laden

Verpackt in der neuesten umweltfreundlichen FSC-zertifizierten Papierverpackung von JBL und mit Sojatinte bedruckt

ab Dezember 2022 für 59,99 Euro

Harman Kardon Onyx Studio 8 ebenfalls neu

Harman Kardon präsentiert mit dem Onyx Studio 8 einen akustisch erstklassigen Lautsprecher der sowohl bei Musik als auch bei Telefonkonferenzen für raumfüllenden, kristallklaren Klang sorgt. Das jüngste Mitglied der stilvollen Onyx Studio-Serie von Premium-Bluetooth-Lautsprechern begeistert mit elegantem Design, nachhaltigen Materialien und bietet der kompromisslosen Audioqualität, für welche die Marke bekannt ist.

Der Harman Kardon Onyx Studio 8 ist ab Mitte Oktober 2022 in den Farben Schwarz, Champagner und Dunkelblau für eine unverbindliche Preisempfehlung von 299,00 Euro erhältlich.

Dolby Atmos Soundbars mit dem Flaggschiff JBL BAR 1000

Echter 3D-Surround-Sound für zu Hause. JBL präsentiert mit der Bar 1000 eine Soundbar, die mit Dolby Atmos und DTS:X 3D-Surround-Sound über ihre vier nach oben ausgerichteten Treibern für fesselndes Heimkino sorgt. Das Topmodell der brandneuen JBL Bar-Serie wird ergänzt durch die JBL Bar 300, JBL Bar 500 und JBL Bar 800.