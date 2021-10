Ledertasche für das Ladecase der neuen AirPods zum halben Preis

Nächste Woche liefert Apple nicht nur das neue MacBook Pro und das grandiose neue Poliertuch aus, sondern auch die AirPods der dritten Generation. Die Apple-Kopfhörer haben sich in den vergangenen Jahren wie geschnitten Brot verkauft und man darf gespannt sein, wie sich die neue Generation schlägt.

Wer seine Kopfhörer beziehungsweise das dazugehörige Ladecase ein wenig individualisieren oder schützen möchte, findet dazu bereits das passende Zubehör im Handel. So hat uns der allseits bekannte Hersteller Koogeek heute auf ein passendes Angebot aufmerksam gemacht.

Wenn ihr an der Kasse den Gutscheincode 9P45Z7A9 einlöst, erhaltet ihr das Ladecase zum halben Preis. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr euch für die schwarze oder braune Variante beziehungsweise für das Modell mit oder ohne Band entscheidet. Die Preise starten nach Aktivierung des Gutscheins bei 11,49 Euro.

Die Ledertaschen für die AirPods der dritten Generation bestehen aus echtem Rindsleder und sind Innen mit einem weichen Mikrofaser-Stoff überzogen. Die Installation ist denkbar einfach: Mit kleinen selbstklebenden Streifen im Innenbereich haften die zwei Teile der Lederhülle am Ladecase der AirPods. Dieses ist so vor Kratzern geschützt, ohne an Funktionalität zu verlieren. Der Ladeanschluss ist weiterhin zugänglich, auch die kleine LED hat eine Aussparung erhalten.