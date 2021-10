MacBook Pro: Alle Ports, erste Benchmarks, weitere Spezifikationen & mehr

Das neue 14″ und 16″ MacBook Pro sind seit gestern verfügbar und werden kommende Woche ausgeliefert. Wir haben uns die Details zu den neuen Maschinen noch einmal genauer angesehen und wollen die wichtigsten Infos folgend auflisten.

Gewicht und Abmessungen

14″ MacBook Pro 2021:

Höhe : 1,55 cm

: 1,55 cm Breite : 31,26 cm

: 31,26 cm Tiefe : 22,12 cm

: 22,12 cm Gewicht: 1,6 kg

Zum Vergleich: 13″ MacBook Pro 2020:

Höhe : 1,56 cm

: 1,56 cm Breite : 30,41 cm

: 30,41 cm Tiefe : 21,24 cm

: 21,24 cm Gewicht: 1,4 kg

16″ MacBook Pro 2021:

Höhe : 1,68 cm

: 1,68 cm Breite : 35,57 cm

: 35,57 cm Tiefe : 24,81 cm

: 24,81 cm Gewicht: 2,1 kg

Zum Vergleich: 16″ MacBook Pro 2019:

Höhe : 1,62 cm

: 1,62 cm Breite : 35,79 cm

: 35,79 cm Tiefe : 24,59 cm

: 24,59 cm Gewicht: 2,0 kg

Benchmarks

Erste Benchmarks für den neuen M1 Max Chip im MacBook Pro gibt es auch schon. Das Modell mit 10-Core CPU und 32-Core GPU hat ein Single-Core Ergebnis von 1749 und Multi-Core Ergebnis von 11.542 Punkten erreicht. Damit liefert der M1 Max Chip doppelt so viel Leistung wie der aktuelle M1 Chip.

Unterschiedliche Netzteile

Das neue 14″ MacBook Pro wird in der Basis-Version mit einem 67W USB-C Netzteil ausgeliefert, das 14″ MacBook Pro mit mehr CPU-Kernen hingegen mit einem 96W USB-C Netzteil. Alle 16″ MacBook Pro-Modelle werden mit einem leistungsstarken 140W USB-C Netzteil ausgeliefert. Zudem gibt es das neue MagSafe 3-Ladekabel, das auf der anderen Seite natürlich USB-C hat. Wer sich an das Aufladen via USB-C gewöhnt hat, kann auch das neue MacBook Pro weiterhin über USB-C aufladen.

Alle Anschlüsse

Nachdem wir uns jahrelang nur mit USB-C Ports und Adapter herumschlagen mussten, gibt es im neuen MacBook Pro 2021 wieder mehr Anschlüsse. Auf der linken Seite gibt es MagSafe 3, 2x Thunderbolt 4 mit bis zu 40 Gbit/s und einen Kopfhöreranschluss. Dieser unterstützt jetzt auch Kopfhörer mit hoher Impedanz.

Auf der anderen Seite findet man einen SD-Kartenleser, einen weiteren Thunderbolt 4 Port und einen HDMI-Anschluss. Hier handelt es sich leider nur um HDMI 2.0, leider verbaut Apple keinen HDMI 2.1. Mit HDMI 2.0 erreicht man bei 4K maximal 60 Hz, mit HDMI 2.1 wären bei 4K bis zu 120 Hz möglich.

Mit dem M1 Pro Chip können bis zu zwei Pro Display XDR angeschlossen werden, der M1 Max unterstützt sogar drei Pro Display XDR und einen 4K Fernseher gleichzeitig.

Display

Das neue Liquid Retina XDR Display liefert beim 14″ MacBook Pro eine Auflösung von 3024 x 1964 Pixel mit 254 ppi. Beim 16″ MacBook Pro sind es sogar 3456 x 2234 Pixel mit 254 ppi. Das Display kann wie das neue iPhone 13 Pro die Bildwiederhol­raten adaptiv anpassen und auf bis zu 10 Hz reduzieren und auf bis zu 120 Hz maximieren. Pros, die feste Aktualisie­rungs­raten benötigen, können in den Einstellungen 47,95 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 59,94 Hz und 60 Hz manuell fixieren.

Notch bietet kein FaceID

Da die MacBook-Ränder verkleinert wurden, bleibt nur noch eine kleine Notch am oberen Displayrand übrig, die die neue FaceTime HD Kamera beheimatet. Diese liefert jetzt 1080p statt nur 720p und verfügt über eine 2.0 Blende, die mehr Licht einlässt. Mit einem größeren Sensor bietet die Kamera die doppelte Performance in dunklen Umgebungen, ebenso profitiert die FaceTime Kamera von Computational Video, wodurch Videos besser dargestellt werden. Aber: In der Notch gibt es keinen Sensor für Face ID. Weiterhin gibt es in den neuen MacBooks nur Touch ID.

Kaufen?

Ich persönlich bin beeindruckt. Die neuen Pro MacBooks sind auf dem Papier unglaublich gute Maschinen. Schon in der nächsten Woche werden wir selbst Hand anlagen und uns die neuen Modelle ansehen. Wie sieht es bei euch aus? Hat das neue MacBook Pro euch überzeugt? Habt ihr zugeschlagen?