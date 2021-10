Apple bietet ein eigenes Poliertuch für günstige 25 Euro an

Ich will an dieser Stelle ganz ehrlich mit euch sein: Auf dieses Zubehör von Apple habe ich schon so lange gewartet, nun ist es endlich da. Die Rede ist natürlich vom neuen Poliertuch, das Apple seit gestern Abend zu einem unschlagbaren Preis von nur 25 Euro im Apple Online Store anbietet.

Mir ist es erst heute Morgen wieder passiert: Als ich mein MacBook aufgeklappt habe, stellte ich sofort fest, dass ich mein Display mal wieder ordentlich reinigen muss. Und womit könnte man das besser als mit einem Poliertuch, das direkt vom Hersteller des Geräts stammt?

„Das Poliertuch ist aus einem weichen, abrieb­freien Material und reinigt jedes Apple Display, auch Nano­textur­glas, schonend und gründlich“, gibt uns Apple in der Produktbeschreibung mit auf den Weg. Was leider nicht verraten wird, das ist die Größe des Poliertuchs. Diese wird aber sicherlich dem Preis mehr als angemessen sein, davon bin ich fest überzeugt.

Nicht mit dem iPhone 5s oder älter kompatibel

Über den Preis zu reden, das fällt mir ohnehin schwer. Denn kaum ein anderes Produkt von Apple lässt sich so vielseitig einsetzen. Das Poliertuch ist laut Hersteller-Angaben mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel, zum Beispiel nicht nur mit dem neuesten iPhone 13 Pro, sondern auch mit dem iPhone 6. Das iPhone 5s oder ältere Smartphones werden aber leider nicht in der Liste der kompatiblen Geräte geführt – ob man hier besser auf die Reinigung mit dem 2021er Poliertuch verzichten sollte? Unterstützt werden aber auch alle Apple Watch Modelle, zahlreiche Macs, iPads ab der fünften Generation und sogar das Pro Display XDR.

Ich habe mir das Poliertuch natürlich schon gestern Abend bestellt und werde mich in der kommenden Woche noch einmal mit einem ausführlichen Testbericht bei euch melden. Direkt zum Start scheint Apple bereits große Mengen verkauft zu haben, was mich bei einem so attraktiven Produkt nicht wundert. Die Lieferung erfolgt für neue Bestellungen nicht mehr am 26. Oktober, sondern erst vom 27. Oktober bis zum 1. November – es ist also Geduld gefragt. Schlagt also am besten direkt im Apple Online Store zu.