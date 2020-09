LG: Apple TV App für ältere Fernseher, HomeKit und AirPlay kommen doch

Damals kündigte LG an, dass nicht nur die neuen TV-Modelle aus den Jahren 2019 und 2020 HomeKit und AirPlay 2 bekommen, sondern auch ältere Varianten aus dem Jahre 2018. Vor ein paar Tagen dann die große Aufruhr: Der UK-Support hat bei Twitter gesagt, dass die alten Modelle doch kein HomeKit und AirPlay bekommen. Der Tweet wurde kurze Zeit später wieder gelöscht.

Nun gibt es eine neue Aussage von LG. Abermals vom UK-Support auf Twitter. Dort heißt es nun, dass die 2018er Modelle doch mit HomeKit und AirPlay ausgestattet werden. Die Integration soll noch in diesem Jahr folgen, Details wolle man aber zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Customers worldwide can now enjoy the Apple TV app on LG 2018 OLED and Super UHD TVs, with UHD TV models to follow. LG’s 2018 TVs will add support for Apple AirPlay 2 and HomeKit later this year, and more details will be shared when these features become available

— LG UK (@LGUK) September 7, 2020