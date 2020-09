Ältere Smart TVs von LG: Doch kein AirPlay 2 und HomeKit geplant

Hatte der TV-Hersteller LG noch vor kurzem angekündigt, sowohl AirPlay 2 und auch Apples HomeKit für ausgewählte Modelle ab dem Baujahr 2018 zu unterstützen, nimmt man diese Aussage nun offenbar zurück. Der UK-Support von LG erklärte in einem Tweet bei Twitter:

„Hi there, LG has no plans to update its pre-2019 TVs with Airplay2 or Homekit unfortunately. Apologies for the inconvenience caused!“