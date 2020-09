Facebook Messenger: Einführung von Limit für Weiterleitungen

Vor allem über Messenger werden oft Falschmeldungen und Hassrede verbreitet. Um dieser Tatsache etwas entgegenzusetzen, haben bereits mehrere Dienste Weiterleitungs-Einschränkungen umgesetzt. Auch der Facebook-Konzern hat nun eine entsprechende Funktion im eigenen Messenger (App Store-Link) eingeführt. So berichtet Facebook auf der eigenen News-Website:

„Als Teil unserer laufenden Bemühungen, den Menschen eine sicherere, privatere Nachrichtenübermittlung zu bieten, führen wir heute eine Weiterleitungsbeschränkung für Messenger ein, so dass Nachrichten nur an fünf Personen oder Gruppen gleichzeitig weitergeleitet werden können. Die Begrenzung der Weiterleitung ist ein wirksames Mittel, um die Verbreitung von viralen Fehlinformationen und schädlichen Inhalten zu verlangsamen, die das Potenzial haben, in der realen Welt Schaden anzurichten. Wir glauben, dass die Kontrolle der Verbreitung von Fehlinformationen von entscheidender Bedeutung ist, da die globale COVID-19-Pandemie weitergeht und wir auf wichtige Wahlen in den USA, Neuseeland und anderen Ländern zusteuern.“

Facebook hat in der Vergangenheit bereits Informationen zum Coronavirus in einem Community Hub zur Verfügung gestellt, um Menschen Zugang zu aktueller Berichterstattung und Hilfestellungen für geeignete Schutzmaßnahmen zu ermöglichen. Gleiches gilt auch für das Voting Information Center, in dem sich Hinweise finden, wie sich Menschen für eine Wahl anmelden und ihre Stimme abgeben können. Auch im Messenger selbst wurden Schutzmaßnahmen wie eine Zwei-Faktor-Autorisierung, Sicherheits-Benachrichtigungen und einfachere Wege, um unerwünschte Nachrichten blockieren und melden zu können, umgesetzt.