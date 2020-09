Im Angebot: Alexa-Geräte, Microsoft 365 Family & Anker-Produkte

Bei Amazon sind die September-Angebote gestartet. Unter anderem könnt ihr ausgewählte Alexa-Geräte günstiger kaufen. Bestpreise erreicht man hier zwar nicht, aber ein wenig sparen könnt ihr trotzdem. Unter anderem kostet der Echo Dot mit Uhr nur noch 43,85 Euro, der Echo Show 5 68,23 Euro statt 88 Euro und der Echo Show 8 97,47 Euro statt 127 Euro.

20.387 Bewertungen Der neue Echo Dot (3. Gen.) – smarter... Unser beliebter smarter Lautsprecher verfügt jetzt über eine LED-Anzeige, auf der die Uhrzeit, die Außentemperatur oder ein Timer angezeigt werden kann.

Perfekt für Ihren Nachttisch – Bitten Sie Alexa, einen Wecker zu stellen. Tippen Sie oben auf das Gerät, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Der Lichtsensor passt die Helligkeit des Displays...

Echo Show 5 – Durch Alexa in Verbindung bleiben,... Kompaktes Smart Display mit 5,5 Zoll großem Bildschirm und Alexa; Sehen Sie Filme, Nachrichten und Serien. Hören Sie Musik, Radiosender und Hörbücher.

Microsoft 365 Family für 6 Nutzer

Die 1 Jahres-Lizenz für Microsoft 365 Family kostet bei Amazon aktuell 52,99 Euro statt 99 Euro. Der Aktivierungscode wird per E-Mail zugestellt. Hier können bis zu 6 Nutzer auf Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook zugreifen. Egal ob auf iPhone, iPad, Mac, Windows oder Android. Zudem gibt es pro Person 1 TB OneDrive-Speicherplatz. Wer möchte, kann sein Abo so auch erweitern.

Neue Deals aus dem Hause Anker

eufy Security Indoor Cam 2K Plug-In... SMARTE PERSONENERKENNUNG: Der Sensor mit integrierter Personenerkennung unterscheidet mühelos Haustiere von Personen. (Lediglich Gesichtserkennung)

KLAR WIE KRISTALL: 2K Klarheit sowie 1080p Auflösung stellen sicher, dass jede Aufnahme so detailgenau wie möglich aufgezeichnet wird.

eufy Security Indoor Cam 2K Überwachungskamera... SMARTE PERSONENERKENNUNG: Der Sensor mit integrierter Personenerkennung unterscheidet mühelos Haustiere von Personen. (Lediglich Gesichtserkennung)

KLAR WIE KRISTALL: 2K Klarheit sowie 1080p Auflösung stellen sicher, dass jede Aufnahme so detailgenau wie möglich aufgezeichnet wird.

Anker PowerCore Lite 20000mAh Powerbank, für... Das Anker PLUS: Schließe dich den über 30 Millionen glücklichen Kunden an. Lade Anker; Flexibel: Lade USB-C oder Mikro-USB, je nach Wunsch und bedarf

Nebula Cosmos Max ab heute verfügbar

Gleichzeitig soll heute noch der Nebula Cosmos Max verfügbar gemacht. Der Beamer kostet 1399,99 Euro. Der Cosmos Max projiziert ein Bild mit 4K Auflösung bei 1500 ANSI Lumen, das sich automatisch auf jede ebene Fläche konzentriert. In Kombination mit der Helligkeit von 1500 ANSI Lumen liefert Cosmos Max ein erstaunliches Kontrastverhältnis von 100.000 zu 1, das ein kristallklares Bild garantiert. Zudem verfügt der Cosmos Max über die neueste innovative HDR-10-Technologie, um ein Bild zu liefern, das hellere Farben, tiefere Schwarztöne und einen verbesserten Dynamikbereich projiziert.

Vier 10-Watt-Lautsprecher, die die Vorteile von Dolby Digital Plus Surround Dimension nutzen, liefern Audio in guter Qualität direkt nach dem Auspacken, wodurch der Kauf eines separaten Heim-Audiosystems entfällt. Er verfügt über Android TV 9.0 mit 16 Gigabyte Bordspeicher, so dass die Nutzer ihre Lieblings-Video- und Streaming-Anwendungen herunterladen und nutzen können, ohne ihre Laptops oder Tablets anschließen zu müssen.