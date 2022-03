Linksys Velop Mesh-WLAN im Angebot: Seit Jahren selbst im Einsatz und super zufrieden

Seit Anfang 2019 habe ich nun das Linksys Velop Mesh-WLAN (Amazon-Link) im Einsatz. Zuerst die Dual-Band Version, etwas später habe ich ein Upgrade auf die Tri-Band Variante gemacht. Und ich bin seit jeher super zufrieden mit dem System. Gut: Die Tri-Band Version ist auch mit HomeKit kompatibel.

Bei Amazon könnt ihr aktuell das 1er, 2er und 3er Set günstiger kaufen. Meistens sollte ein Doppelpack ausreichen, wer das WLAN aber zum Beispiel über mehrere Etagen verteilen möchte, kann über das 3er-Set nachdenken.

Angebot 919 Bewertungen Linksys WHW0301 Velop Tri-Band Mesh-WLAN-System (AC2200 WLAN-Router/Extender für ein nahtloses WLAN... Mit der Linksys App können Sie Ihr WLAN zu Hause einrichten und haben es voll unter Kontrolle

Velop passt in jeden Raum und lässt sich mühelos einrichten, sodass Sie zu Hause in wenigen Minuten von einem Mesh-WLAN mit voller Signalstärke...

Erfahrungen aus dem Praxis-Einsatz

Wie schon gesagt: Ich kann die Router nur empfehlen. Die Einrichtung ist sehr einfach, hier kann man einfach alles per Linksys-App einstellen. In Einstellungen gibt es auch genügend Möglichkeiten sich auszutoben, wobei hier alles verständlich erklärt ist. Ist das System einmal aufgesetzt, läuft dieses einwandfrei und so gut wie störungsfrei. Die Geschwindigkeiten sind top und die Reichweite ebenfalls. Ich empfehle das System gerne mit gutem Gewissen weiter.

Was ist der Unterschied zwischen Dual- und Tri-Band?

Router mit Dual-Band unterstützen neben dem Wireless-N-Standard (2,4 GHz) auch das 5-GHz-Frequenzband. Wenn die entsprechenden Endgeräte mit 5 GHz Netzwerken umgehen können, kann man so deutlich schnellere Geschwindigkeiten erzielen. Meldet sich ein Gerät an, erkennt der Router, ob dieses das schnellere Frequenzband unterstützt.

Wenn man von Tri-Band spricht, gibt es ein 2,4 GHz Band und zwei 5-GHz-Frequenzbänder. Diese Router eignen sich besonders für Umgebungen, in denen viele verbundene 5 GHz Geräte im Einsatz sind. Je mehr Bänder verfügbar sind, desto weniger Störungen gibt es.