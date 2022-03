Mit iPadOS 15.4 für weitere iPads: Lautstärketasten orientieren sich an der Ausrichtung

Das iPad mini 6 hat diese Funktion seit dem Start mit an Bord: Je nach Ausrichtung des iPads „drehen sich“ die Lautstärketasten mit. Die beiden Buttons sind nicht fest zugeordnet, sondern werden passend zur Ausrichtung des iPads mit der entsprechenden Funktion belegt. So spielt es keine Rolle, ob man das iPad mit den Knöpfen nach links oder rechts hält: Der Lauter-Knopf ist immer oben.

Apple schreibt:

Bei den meisten iPad-Modellen verwendest du die Lautstärketaste, die der oberen Taste am nächsten liegt, um die Lautstärke zu erhöhen. Verwende die Lautstärketaste, die am weitesten von der oberen Taste entfernt ist, um die Lautstärke zu verringern, unabhängig davon, wie du das iPad hältst. Auf dem iPad mini (6. Generation) passen sich die Lautstärkeregler an, wenn du dein iPad drehst. Du erhöhst die Lautstärke mit der rechten oder oberen Taste und verringerst die Lautstärke mit der linken oder unteren Taste.