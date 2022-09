Lockd: Wallpaper mit Tiefeneffekt für den iOS 16-Sperrbildschirm

Mit iOS 16 sind auch neue Funktionen für den Sperrbildschirm auf dem iPhone eingezogen. Neben individuellen Lockscreen-Designs können auch Hintergrundbilder mit Tiefeneffekt angezeigt werden: Diese legen sich dann mit ihrem Motiv vor die Uhrenanzeige des Sperrbildschirms.

Mit Lockd (App Store-Link) gibt es nun eine spezielle Wallpaper-App, die genau solche Hintergrundbilder inklusive Tiefeneffekt anbietet. Im App Store erschien die Anwendung auch bereits in der Rubrik „Im Trend“. Der Download von Lockd ist kostenlos und etwa 38 MB groß, und kann ab iOS bzw. iPadOS 15.0 oder neuer angestoßen werden. Eine deutsche Lokalisierung gibt es bisher noch nicht. Die Finanzierung erfolgt über ein kostenpflichtiges optionales Premium-Abo, das 4,99 Euro/3 Monate oder 29,49 Euro/Jahr kostet. Eine Monatsoption wird nicht angeboten.

In Lockd finden sich zahlreiche Wallpaper in insgesamt 13 Kategorien: Abstract, Aesthetic, Nature, Black & White, Neon, Movies & Shows, Cities, Cars, Sports, Anime, Animals, Fashion und Fantasy. Die Auswahl ist einigermaßen groß und sollte für viele Anwendungszwecke das passende Motiv bieten. Favorisierte Motive können zudem mit einem Herz markiert werden, um sie später wiederfinden zu können.

Gratis-User erhalten nur Standard-Auflösung

Beim Antippen eines Wallpapers wird die Detailansicht geöffnet, in der man sehen kann, wie das Hintergrundbild im Vollbild aussehen wird. Der Download erfolgt dort über den entsprechenden Button – in der kostenlosen Version allerdings erst dann, wenn man sich ein 30-sekündiges Werbevideo angesehen hat. In der App selbst gibt es zudem auch nach dem Start längere Werbe-Videos, die sich nicht vorab wegklicken lassen. Hier möchte man wohl den Nutzer bzw. die Nutzerin mit aller Macht zum Abschließen des kostenpflichtigen Abos bringen.

Die Gratis-Nutzung hat zudem einen weiteren Nachteil: Die Wallpaper können nur in einer Standard-Auflösung heruntergeladen werden. Für die HD-Version ist eine Premium-Mitgliedschaft notwendig. Meine beiden geladenen Beispiel-Wallpaper wiesen aber auch in der Standard-Auflösung eine brauchbare Qualität auf. Beachten sollte man zudem, dass man beim Erstellen eines Wallpaper-Designs unter iOS 16 keine weiteren Widgets unterhalb der Zeitanzeige platziert – dann geht der Tiefeneffekt des Wallpaper-Motivs verloren.

Um sich schnell ein passendes iOS 16-Wallpaper mit Tiefeneffekt auszusuchen, ist Lockd sicherlich keine schlechte Option. Das völlig überteuerte Abo können wir natürlich nicht empfehlen, zumal man die favorisierten Wallpaper nach dem Download ja auch dauerhaft sichern kann und nicht ständig zur App zurückkehren muss. Bei der ständig eingeblendeten Werbung möchte man das auch gar nicht.