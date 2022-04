Logitech MX Keys: Die Tastatur unserer Wahl für nur 69 Euro

Es gibt eine Sache, die mich am Schreibtisch in den Wahnsinn treiben kann: Nicht auf meiner gewohnten Tastatur schreiben zu können. Denn mittlerweile habe ich mich so sehr an den Komfort und das Tippgefühl der Logitech MX Keys gewöhnt, dass ich es nicht mehr missen möchte.

Vielleicht gibt es da draußen noch irgendeine spezielle mechanische Tastatur, die mir möglicherweise noch besser gefällt – aber selbst als Vieltipper möchte ich auch keine Unsummen für eine Tastatur ausgeben. Falls es euch genau so geht, schaut euch doch mal die Logitech MX Keys an. Ihr bekommt sie aktuell bei Saturn und auch bei Amazon zum Vorzugspreis von 69 Euro. Das ist der beste Preis im Netz, andere Händler steigen inklusive Versand erst bei rund 78 Euro ins Rennen ein. Offiziell ist die Logitech MX Keys mit 109 Euro bepreist.

Es handelt sich um die reine Mac-Version der Tastatur. Prinzipiell lässt sie sich auch mit Windows-Geräten koppeln, allerdings ist die Beschriftung der Tasten, beispielsweise das @ oder die Command-Taste, rein auf die Nutzung mit dem Mac ausgelegt. Über drei Schnellwahltasten kann übrigens zwischen verschiedenen Geräten gewechselt werden. Das ist praktisch, wenn man am Schreibtisch mehr als einen Mac hat oder auch mal auf dem iPad etwas schreiben möchte.

Auch mein Kollege Frederick nutzt die Logitech MX Keys und ist ebenso zufrieden. Wir haben die Tastatur im Büro und auch im Home Office im Einsatz und können sie nur empfehlen.