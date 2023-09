macOS Sonoma: „Zum Anzeigen des Schreibtischs auf Hintergrundbild klicken“ deaktivieren

Mit macOS Sonoma hat Apple das Verhalten des Schreibtisch geändert. Da man jetzt auf dem Desktop Widgets platzieren kann und diese durch Fenster überlappt werden, werden standardmäßig mit einem Klick auf einen freien Bereich des Schreibtisch alle Fenster zur Seite bewegt, damit man alle Schreibtischobjekte sehen sowie auf Widgets zugreifen kann. Das ist durchaus sinnvoll, wer mit dem neuen Verhalten nicht klar kommt, kann die Option deaktivieren.

Anzeigen des Schreibtischs deaktivieren

Öffnet die Einstellungen → Schreibtisch & Dock und deaktiviert hier die Option „Zum Anzeigen des Schreibtischs auf Hintergrundbild klicken“. Zur Auswahl steht „Immer“ und „Nur in Stage Manager„. Wer also den Stage Manager nutzt, kann das Verhalten nicht deaktivieren. Die Frage an euch: Nutzt wer von euch den Stage Manager am Mac? Ich kenne niemanden…

Schreibtisch anzeigen über „Aktive Ecken“

Auf die Funktion „Schreibtisch anzeigen“ will ich nicht mehr verzichten. Unter anderem kann man das über Aktive Ecken lösen. In den Einstellungen → Schreibtisch & Dock findet ihr ganz unten den Eintrag „Aktive Ecken„. Hier könnt ihr für jede Ecke des Displays eine Aktion definieren, auch, dass der Schreibtisch angezeigt wird.

Schreibtisch anzeigen mit der Maus

Mit der Magic Mouse lassen sich ja Gesten direkt auf der Oberseite der Maus ausführen. Eine Option für „Schreibtisch anzeigen“ gibt es nicht, mit dem kostenpflichtigem Programm BetterTouchTool könnt ihr aber weitere Gesten definieren und nutzen.

Ich persönlich setze auf eine Logitech Maus, um genau zu sein auf die Logitech Lift. Über die zugehörige Logitech Options+ Software kann man jeder Taste eine eigene Funktion zuweisen. Ich habe die mittlere Taste für „Schreibtisch anzeigen“ auserkoren und kann diese Funktion direkt über die Maus ausführen. Das funktioniert natürlich auch mit der sehr beliebten Logitech MX Master 3S.