Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt mit vielen Ausnahmen

Es kann wieder gespart werden – so zumindest das Versprechen von MediaMarkt. Heute Abend ab 20:00 Uhr und ab Donnerstag auch in den Geschäften vor Ort gibt es wieder die sogenannte Mehrwertsteuer-Aktion. Umgerechnet entsprecht das einem Rabatt von 15,966 Prozent auf euren Einkauf. Die Aktion läuft bis Ende der Woche, bis zum 30. Oktober.

hier geht es zur Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt

Online gibt es für die Teilnahme zur Aktion eine Voraussetzung, die aber nicht sonderlich schwer zu erfüllen ist: Ihr müsst euch im Shop einloggen, also ein Nutzerkonto bei MediaMarkt haben. Als eingeloggter MediaMarkt-Kunde kassiert ihr zudem die dreifache Punktzahl für euren Einkauf.

Was ihr bei der Schnäppchen-Jagd auf jeden Fall beachten solltet: Der Rabatt gilt nur auf sofort verfügbare Artikel. Außerdem sind zahlreiche Hersteller und Produktgruppen ausgeschlossen, was den Spaß leider deutlich schmälert. Wir haben eine nicht ganz kleine Übersicht für euch erstellt.

Diese Ausnahmen gelten bei der Mehrwertsteuer-Aktion

Hersteller: Apple, Blink, Amazon, Microsoft, Sonos, Liebherr, Miele, ok., KOENIC, AVM, Xiaomi

Produktgruppen: alle Konsolen, Tonie Starter Sets, ausgewählte TV-Geräte der Hersteller LG, Philips und Sony, ausgewählte Samsung Smartphones, ausgewählte Google Smartphones, Samsung Wearables, Drucker, Scanner und

All in One Gerate von HP, ebook reader

Einzelartikel: Samsung Galaxy Buds2 Pro, Roborock S7 MAXV ULTRA, Sony HT-A 3000 DOLBY ATMOS, Canon Selphy CP 1300 Geräte, GoPro Hero9 Black, ausgewählte spiegellose Systemkameras von Sony, Canon EOS RP + RF 24-105MM F4-7.1 IS STM, Canon EOS 2000 D 18-55 +SB130+16GB