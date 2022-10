Ecovacs: Neuer Mähroboter GOAT G1 und Saugroboter DEEBOT PRO vorgestellt

Der mittlerweile wohlbekannte Hersteller Ecovacs Robotics, in Deutschland vor allem für Saugroboter bekannt, hat während eines Global Product Launch Events gleich zwei neue und spannende Produkte vorgestellt. Neben dem Mähroboter GOAT G1 hat man auch den Saugroboter DEEBOT PRO der Öffentlichkeit präsentiert.

GOAT G1-Mähroboter mit intelligenter Lokalisierung

Der GOAT G1 ist der erste intelligente Roboter-Rasenmäher von Ecovacs und kommt mit einer eigens entwickelten „Robotic Vision“-Technologie daher. Er soll den Nutzern und Nutzerinnen „ein reibungsloses Mäherlebnis“ bieten und „ihre Rasenpflege sicherer, einfacher und effizienter“ machen. Bei der Entwicklung achtete man vor allem auf Bedürfnisse der Kundschaft, die bisher unerfüllt blieben und Herausforderungen, die sich bei bereits existierenden Modellen boten: Zeitaufwändiges Grenzen vorgeben durch manuelle Installation von elektronischen Kabeln, ineffizientes Rasenmähen und das Risiko, an Objekten stecken zu bleiben, was zu Verletzungen oder Schäden führen kann.

Der neue Mähroboter GOAT G1 ist daher mit Ecovacs‘ Lokalisierungslösung, dem TrueMapping Multi-Fusion Lokalisierungssystem, ausgestattet. Diese wird durch eine binokulare Sichtlösung unterstützt, die aus einer 360-Grad-Panoramakamera und einer Fisheye-Kamera besteht. Die Lösung kann eine zentimetergenaue Positionierung in einem Garten mit unklarer physischer Begrenzung und unebenem Boden erreichen. Das System ist außerdem mit Technologien der drahtlosen Ultrabreitband-Trägerwellenkommunikation (UWB), der Trägheitsnavigation und der GPS-Lokalisierung integriert, wodurch die Lokalisierung noch stabiler wird.

Die „Robotic Vision“-Lösung des GOAT G1 befreit die User von der komplizierten Grenzziehung und ermöglicht logisches Mähen, Navigation und Hindernisvermeidung. Bei der ersten Verwendung muss man den GOAT G1 nur mit der App fernsteuern, um einen Rundgang durch den Garten zu machen. Der G1 wird auf diese Weise in weniger als 30 Minuten die Grenzen festlegen und eine Karte für einen Standardgarten erstellen. Dies verbessert auch die Effizienz und das Ergebnis des Mähens drastisch.

Der Ecovacs GOAT G1 kann pro Tag einen Rasen von 600 Quadratmetern mähen und liefert einen frischen, sauberen und vorzeigbaren Schnitt. Das Produkt ist außerdem mit einer AIVI-3D-Lösung ausgestattet, die aus einem Vision-Sensor und einem ToF-Sensor besteht, wodurch der GOAT G1 in der Lage ist, gängige Hindernisse auf dem Rasen zu erkennen, ohne Menschen oder Tiere zu verletzen oder Grundstücke zu beschädigen. Darüber hinaus kann der GOAT G1 als robotergestützter Gartenpfleger eingesetzt werden, um die Sicherheit im Garten zu erhöhen. Erhältlich sein wird der Ecovacs GOAT G1 ab März 2023 in China und Europa, Preise wurden noch nicht bekanntgegeben.

DEEBOT PRO K1 und M1: Saugroboter für gewerbliche Gebäudereinigung

Mit dem DEEBOT PRO, der ebenfalls von ECOVACS vorgestellt wurde, hält zudem eine integrierte Lösung für die gewerbliche Gebäudereinigung Einzug in das Portfolio des Herstellers. Der DEEBOT PRO zielt darauf ab, Kunden und Kundinnen ein intelligentes Reinigungserlebnis zu bieten, das ihnen Zeit, Mühe und Kosten spart.

Die DEEBOT PRO-Reihe besteht aus einem kleineren Roboter K1 und einem größeren Roboter M1. Durch den kombinierten Einsatz von K1 und M1 können die Anforderungen an die Bodenreinigung komplexer Gewerbeflächen unterschiedlicher Größe erfüllt werden.

Zur Erzielung von Synergieeffekten zwischen mehreren Robotern bietet Ecovacs ein passendes Multi-Roboter-Kollaborationssystem an: HIVE („Homogeneous Intelligence Variable Execution“). HIVE kann man sich als ein leistungsfähiges Gehirn vorstellen, das von mehreren Robotern gemeinsam genutzt wird. Es ermöglicht, automatisch Umgebungs- und Standortinformationen auszutauschen, und macht die Zusammenarbeit zwischen Robotern in kommerziellen Szenarien möglich. Um die Betriebskosten zu senken, bietet Ecovacs auch zum ersten Mal ein Leasingmodell an, die ab heute in China startet. Die DEEBOT PRO-Reihe mit den Modellen K1 und M1 wird im ersten Quartal des nächsten Jahres im gewerblichen Bereich verfügbar sein. Hier gibt es noch keine weiteren Infos zu Preisen und Verfügbarkeiten in Europa.

Sobald wir nähere Informationen zu den Neuerscheinungen bekommen haben, werden wir euch natürlich hier auf dem Laufenden halten. Auf der deutschen Website von Ecovacs waren die Neuheiten zum Zeitpunkt des Events noch nicht zu finden.