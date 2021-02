Mehrwertsteuer geschenkt: 16 Prozent Rabatt auf (fast) alles bei Saturn

Es kann wieder ordentlich gespart werden. Saturn feiert den Super Bowl und das nicht nur mit einer kurzzeitigen Aktion mitten in der Nacht, sondern mit einem lang ausgedehnten Sale. Wie schon bei einigen anderen Aktionen in der Vergangenheit, könnt ihr auch heute einen Rabatt in Höhe von 15,966 Prozent mitnehmen. Das entspricht umgerechnet dem Mehrwertsteuer-Anteil in Höhe von 19 Prozent.

direkt zur Super-Bowl-Aktion bei Saturn.de

Los geht es bereits um 8:00 Uhr, allerdings nur für registrierte Card-Kunden. Das könnt ihr nach einer einfachen Registrierung aber auch ganz einfach online erledigen und euch so die besten Schnäppchen sichern. Für alle normalen Kunden geht es nämlich erst um 10:00 Uhr los. Bitte beachtet, dass der Rabatt erst im Warenkorb angezeigt wird.

Einige Details gibt es dann aber doch zu beachten, denn leider sind nicht alle Marken mit dabei. So sind beispielsweise Artikel von Apple, Tchibo, Sonos und Dyson ausgenommen. Ich denke aber, dass ihr auch so noch einige Schnäppchen machen könnt – gerade im Bereich Smart Home gibt es ja noch die eine oder andere bekannte Marke. Alle Infos zur Aktion findet ihr unter dem folgenden Bild.