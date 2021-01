Micetopia: Retro-Pixelart-Game um einen Mäusehelden erreicht den App Store

Mit der Neuerscheinung Micetopia (App Store-Link) ist ein weiterer Spiele-Titel im deutschen App Store erschienen, der vorab bereits für einige Spielkonsolen verfügbar gemacht worden ist. Micetopia ist bis dato für Steam, PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich, und wurde erst kürzlich auch in den Shop der Nintendo Switch gebracht. Nun haben die Publisher von Crescent Moon Games in Zusammenarbeit mit den Entwicklern des Ninja Rabbit Studios also auch ein mobiles Release vorangetrieben und Micetopia für iPhones und iPads veröffentlicht.

Micetopia lässt sich zum einmaligen Kaufpreis von 4,49 Euro aus dem deutschen App Store auf Smartphones und Tablets herunterladen. Für die Installation solltet ihr neben iOS 11.0 oder neuer auch mindestens über 33 MB an freiem Speicherplatz verfügen. Eine deutsche Lokalisierung besteht für das neue Spiele-Release bisher noch nicht. Im App Store heißt es bezüglich des Gameplays:

„Willkommen im mittelalterlichen, magischen Königreich Micetopia, wo Mäuse frei in einem idyllischen Dorf leben. Leider haben die Mächte des Bösen zu Beginn der Geschichte alle Mäuse außer einen verbleibenden Ältesten weggesperrt. In Micetopia spielst du eine mutige Maus, die kämpfen, springen und ihren Weg durch eine Welt voller Geheimnisse erkunden muss. Überwinde Feinde, erhalte neue Kräfte und rette deine Landsleute aus den Klauen ihrer Entführer. Hast du das Zeug dazu, dass der Älteste dir den Titel ‚Hero of Micetopia‘ verleiht?“

Micetopia wird als „kleines Metroidvania“ bezeichnet und kommt in einem klassischen Retro-PixelArt-Design daher. Klassisch ist auch die Story des Spiels, die sich um den Kampf Gut gegen Böse dreht und den Spieler in die Rolle der tapferen Maus versetzt, die Hindernisse überwinden und Gegner besiegen muss, um neue Kräfte und Fähigkeiten zu erlangen. Mit diesen kann die Maus dann in weitere Gebiete vordringen und in der Story voranschreiten.

Neben den beliebten Boss Fights gibt es auch versteckte Umgebungen, Schnellreise-Portale, Errungenschaften und vieles mehr. Freunde von Retro-Games und Platformern sollten sich daher diese Neuerscheinung, zudem übrigens ein waschechtes Premium-Game, daher unbedingt genauer ansehen. Wir haben abschließend auch noch den Trailer zum Spiel eingebunden, der euch weitere Eindrücke liefert.