Neighbours back from Hell: Remastered-Version ab sofort für iOS vorbestellbar

Ja ja, die lieben Nachbarn: Es gibt endlose Geschichten über sich gegenseitig terrorisierende Anwohner und Anwohnerinnen. Diesem beliebten Thema hat sich auch das Videospiel Neighbours from Hell gewidmet, das erstmals in Europa im Jahr 2003 für Windows-Rechner erschienen ist. Seit 2017 gibt es auch eine mobile Fassung für iOS.

Mit Neighbours back from Hell (App Store-Link) lässt sich jetzt eine komplett überarbeitete Version im deutschen App Store vorbestellen, die insgesamt 28 Episoden aus Teil und und Teil 2 beinhaltet und am 3. August 2021 offiziell erscheinen soll. Der Download kostet einmalig 5,49 Euro und erfordert iOS 13.0 oder neuer auf dem Gerät, ebenso wie 3,1 GB an freiem Speicherplatz. Auch eine deutsche Lokalisierung wird zum Start von den deutschen Entwicklern von Handy-Games angeboten.

„Als Woody, der rachsüchtige Star in Neighbours back From Hell, spielst du über zwei Staffeln der fiktiven, gleichnamigen TV-Serie kleine und große Streiche. Von der Wohnung deines fiesen Nachbarn, über Indien und Mexiko, bis ans andere Ende der Welt nach China, machst du ihm das Leben zur Hölle. Und wenn du schon dabei bist, warum solltest du deine Eskapaden nur auf ihn beschränken, wenn du doch so einfach seine Mutter und die anderen Mitreisenden involvieren kannst? Was auch immer du unternehmen wirst, dein Kamerateam wird dich überallhin begleiten und ein allzeit wachsames Auge auf deine Darbietungen werfen. Lass deiner kecken Kreativität freien Lauf und sieh zu, wie der Nachbar langsam aber sicher wahnsinnig wird. Doch sei vorsichtig und lasse dich nicht von ihm oder seinen Begleitern erwischen, sonst fängst du dir eine ordentliche Tracht Prügel ein und deine Serie wird abgesetzt. Wenn du dich aber gut anstellst und immer mehr Chaos verbreitest, werden die Quoten steigen und vielleicht gewinnst du sogar den ein oder anderen prestigeträchtigen Preis.“

So beschreibt das Entwicklerteam die Neuerscheinung im deutschen App Store. Für Neighbours back from Hell wurde die gesamte Grafik vom Team von FarbWorks aus Wien in Österreich in eine moderne FullHD-Version umgewandelt. Für ein „geschmeidiges Spielerlebnis“ soll zudem eine doppelte Bitrate bei allen Animationen sorgen, zudem gibt es eine intuitive Touch-Steuerung und einen Support für kompatible Game Controller in diesem absurd-witzigen Slapstick-Abenteuer. Für besonders ambitionierte Spieler und Spielerinnen hält Neighbours back from Hell auch eine Game Center-Unterstützung bereit. Die ersten Bilder und Videos der vorbestellbaren Neuerscheinung sehen auf jeden Fall schon sehr vielversprechend aus. Schaut euch das unten eingebundene YouTube-Video gerne einmal an. Wir werden euch natürlich informieren, sobald das Spiel im deutschen App Store erschienen ist.