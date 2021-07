Google Meet: Neue Filter und Masken für iOS und Android

Mit Google Meet (App Store-Link) gibt es seit einiger Zeit eine Videokonferenz-Software vom großen Tech-Konzern, die sich zudem nahtlos in die eigene G Suite integriert. Im Zuge der Coronavirus-Pandemie ließ sich die Anwendung kostenlos verwenden, mittlerweile sind Gratis-Videokonferenzen wieder auf maximal 60 Minuten Länge begrenzt.

Nun gibt es weitere Neuigkeiten von Google Meet zu verkünden. Wie Google im eigenen Twitter-Account mitteilt, hat man ein frisches Update für Google Meet für iOS und Android veröffentlicht, das unter anderem neue optische Features für die Videokonferenz-App mit sich bringen soll.

Add cats, astronauts, jellyfish and more to your Meet calls. New filters, masks and effects are now available for Meet on Android and iOS. Try it today → https://t.co/DDSvWFxDG8 pic.twitter.com/hylhsCcUuj

— Google (@Google) July 7, 2021