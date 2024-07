Netatmo Wetterstation wird in Home + Control App integriert

Erst in der vergangenen Woche haben wir euch auf ein ziemlich gutes Angebot rund um die Netatmo Wetterstation aufmerksam gemacht, das übrigens immer noch gültig ist. Jetzt liefert der französische Hersteller eine interessante Neuigkeit rund um seine App, denn die Wetterstation ist in Home + Control (App Store-Link) von Netatmo und Legrand integriert worden.

Die Smart Home Geräte von Legrand, unter anderem gibt es hier ja sogar Unterputzschalter und Steckdosen, dürften in Deutschland nicht sonderlich verbreitet sein. Und auch die smarten Heizkörper-Thermostate von Netatmo waren nicht unbedingt ein Kassenschlager. Solltet ihr diese installiert haben, könnt ihr sie nun aber gemeinsam mit der Netatmo Wetterstation und deren Sensoren in einer App nutzen und müsst nicht immer zwischen zwei Anwendungen hin und her springen.

Es gibt noch eine dritte Netatmo-App

Scheinbar vergessen hat Netatmo dabei, dass die spannendsten Geräte über die App Home + Security laufen. Unter anderem die Netatmo Kameras, die Türklingel, verschiedene Sensoren oder auch das noch recht neue smarte Türschloss. In Home + Security wurde die Netatmo Wetterstation dagegen noch nicht integriert, in diesem Fall müsst ihr also weiterhin zwei Apps nutzen.

Aber zurück zu Home + Control. Habt ihr dort eure Wetterstation eingebunden, könnt ihr laut Netatmo von „einer raumbezogenen Ansicht, detaillierten lokalen Wettervorhersagen in einem exklusiven, neu gestalteten Design und einem 24-Stunden-Verlauf profitieren.“ Einen Großteil der spannenden Funktionen hat man aber nicht integriert, dafür soll man weiter auf die bisherige App zurückgreifen.

In einer Pressemitteilung heißt es: „Erweiterte Funktionen wie Benachrichtigungen, Widgets, mehr als 24-Stunden-Historie usw., können Nutzerinnen und Nutzer nach wie vor mit der ursprünglichen Netatmo Weather App verwenden, die weiterhin verfügbar sein wird.“

Aus meiner Sicht ist das irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Um alle Funktionen der Netatmo-Geräte nutzen zu können, benötigt man im Zweifel weiterhin bis zu drei Apps. Das ist eigentlich alles andere als smart…