Netflix Games: Before Your Eyes & Mahjong Solitaire jetzt neu

Erst letzte Woche wurde das Spiel „Into the Breach“ exklusiv über Netflix Games verfügbar gemacht, jetzt wird das Sortiment um zwei weitere Spiele ergänzt: Before Your Eyes und Mahjong Solitaire.

Das erste Spiel ist das BAFTA-prämierte Before Your Eyes (App Store-Link), das über Netflix sein Debüt auf dem Smartphone gibt. Es wurde letztes Jahr auf Steam veröffentlicht und verspricht ein zugängliches Spiel mit einer emotionalen Geschichte. Hier wird die Kamera des Smartphones genutzt, um Blinzeln und Blicke für die Erzählung zu erkennen, was eine interessante Mechanik zu sein scheint.

Mahjong Solitaire soll heute erscheinen

Das zweite Spiel ist Mahjong Solitaire, das noch nicht im App Store aufgeschlagen ist, heute aber veröffentlicht werden soll (und zwar hier). Wer sowohl Mahjong als auch Solitaire mag, wird seinen Spaß haben. Das Spiel beinhaltet auch eine stressfreie, unbegrenzte Wiederholungsoption. So sieht das Spiel in Aktion aus.

Nur mit aktiven Netflix-Abo

Zugriff auf Netflix Games gibt es nur dann, wenn man ein aktives Netflix Abonnement vorweisen kann. Alle Spiele sind wie bei Apple Arcade ohne Werbung und In-App-Käufe spielbar.