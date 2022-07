„Into the Breach“ exklusiv bei Netflix Games verfügbar

Subset Games, die verantwortlich für die Raumschiffsimulation „FTL: Faster Than Light“ sind, haben nun exklusiv über Netflix Games das iOS-Spiel Into the Breach (App Store-Link) veröffentlicht. Nur wer über ein aktives Netflix-Abo verfügt, kann Into the Breach kostenlos bestreiten – als Premium-Spiel ohne Werbung und In-App-Käufe.

Into the Breach wurde im August 2018 für macOS veröffentlicht, rund vier Jahre später kann man auch auf iPhone und iPad spielen. Das Desktop-Spiel hat sehr gute Rezensionen einheimsen können, PCgames.de vergibt 9 von 10 Punkten, auch bei IGN gibt es die gleiche Wertung.

Die Zivilisation ist in Gefahr und du musst sie verteidigen. Führe in diesem rundenbasierten Strategiespiel ein Team an und rette die Welt vor außerirdischen Bedrohungen. Die Überbleibsel menschlichen Lebens werden von riesigen Kreaturen bedroht, die unter der Erde brüten. Stelle dein Team aus mächtigen Piloten und Mechs zusammen, um dein Territorium zu schützen. In diesem futuristischen Kampfspiel, das von PC Gamer zum Spiel des Jahres 2018 erkoren wurde, stellt jeder versuchte Angriff auf den Feind eine neue Herausforderung dar.

Into the Breach: Alle Features