Neues Patent weist auf AirPods Case mit interaktiven Touchscreen hin

Patently Apple hat ein von Apple eingereichtes Patent gefunden, das auf ein mit Display ausgestattetes AirPods Case hinweist. Eingereicht wurde das Patent schon im September 2021, aber erst letzte Woche hat das US-Patentamt das Patent „Devices, Methods, and Graphical User Interface Interactions with a Headphones Case“ veröffentlicht. Zu sehen sind verschiedene Ausführungsformen, auf dessen Vorderseite ein Display integriert ist.

In der Patent-Beschreibung ist zu lesen:

Gehäuse für Audio-Ausgabegeräte sind üblicherweise passive Geräte, die zum Aufladen von Audio-Ausgabegeräten verwendet werden. Der Nutzen des Case kann erhöht und die Benutzerkontrolle über die drahtlosen Kopfhörer eines Benutzers kann verbessert werden, indem das Case mit einer interaktiven Benutzerschnittstelle konfiguriert wird, um dem Benutzer die Kontrolle über die mit den drahtlosen Kopfhörern verbundenen Vorgänge zu ermöglichen. Es besteht ein Bedarf an einem Case, die Vorgänge steuern kann, die traditionell mit Kopfhörern verbunden sind (z.B. Wiedergabesteuerung, Wechsel der Audioquelle, Wechsel des Audioausgangsmodus usw.). Darüber hinaus besteht Bedarf an einem Kopfhörer-Etui, das dem Benutzer durch Haptik und/oder Anzeigegeräte auch Informationen vermitteln kann. Solche Methoden und Schnittstellen ergänzen optional herkömmliche Methoden zur Steuerung drahtloser Kopfhörer. Solche Methoden und Schnittstellen reduzieren die Anzahl, den Umfang und/oder die Art der Eingaben eines Benutzers und schaffen eine effizientere Mensch-Maschine-Schnittstelle.

In einer Ausführungsform sieht Apple die Steuerung von Apple Music über das Case durch die Verwendung eines kapazitiven Touchscreens mit einer grafischen Benutzeroberfläche vor, um so die Audiowiedergabe zu steuern oder die Lautstärke einstellen zu können. Eine zweite Ausführung zeigt, dass das Case auf Gesten wie Tippen und Streichen reagiert. Für solch eine Bedienung könnt das Case zusätzliche Hardware bekommen, die es ermöglicht, die genannten Funktionen anzubieten. Einige Ausführungsformen zeigen zum Beispiel, dass der Touchscreen des Gehäuses interaktiven Zugriff auf iPhone-Apps wie Telefon, Mail, Nachrichten, Kamera, Kalender, Wetter, Karten und mehr bietet.

Da es sich hier lediglich um ein Patent handelt, ist es unwahrscheinlich, dass die darin beschriebene Technologie in absehbarer Zeit in einem Produkt umgesetzt wird. Die Frage an euch: Würdet ihr ein AirPods Case mit Display begrüßen?