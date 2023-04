Face ID unter dem Display erst im iPhone 17 Pro

Ross Young ist aktuell der mit Abstand bestinformierte Apple-Experte, wenn es um Gerüchte im Bereich Displays geht. Laut AppleTrack treffen seine Vorhersagen zu 92,9 Prozent zu. In seinem neusten Tweet geht Young darauf hin, dass Face ID unter dem Display erst mit dem iPhone 17 Pro erscheinen soll.

Damit widerspricht Young den Informationen, die The Elec in den letzten Monaten geteilt hat. So sollte Face ID unter dem Display laut der koreanischen Webseite schon im iPhone 15 Pro kommen, danach korrigierte The Elec und verweist nun auf das iPhone 16 Pro. Ursprünglich hatte Young auch berichtet, dass Face ID unter dem Display mit dem iPhone 16 Pro erscheinen soll, der aktualisierte Zeitplan geht jetzt aber erst mit einer Umsetzung im iPhone 17 Pro aus. Letzten Monat sagte Young, dass die Verzögerung auf „Sensorprobleme“ zurückzuführen sei.

Die für die Face ID-Authentifizierung erforderlichen Komponenten sollen direkt unter das Display des iPhones verlegt werden. Bei Nichtgebrauch wird die TrueDepth-Kamera für Face ID, die sich nahtlos an den umgebenden Bildschirmbereich anschließen soll, unter dem Display nicht sichtbar sein.

Young sagte auch, dass die Standard-iPhone-17-Modelle ProMotion übernehmen werden, eine Funktion, die derzeit exklusiv für die Pro-Geräte von Apple vorbehalten ist.