iPhone 16 Pro: Modell des nächsten Jahres erstmals mit Face ID unter dem Display?

Auch wenn es noch einige Zeit bis zur Veröffentlichung der iPhone 16-Generation hin ist, genauer gesagt rund eineinhalb Jahre, gibt es wie üblich bereits erste Mutmaßungen und Insider-Informationen von den entsprechenden Quellen. In Bezug auf eine unter dem Display verbaute Face ID-Funktion meldet sich nun das koreanische Magazin The Elec zu Wort.

In dem Bericht heißt es, dass Apple im Jahr 2024 die für die Face ID-Authentifizierung erforderlichen Komponenten direkt unter das Display des iPhones verlegen wird. Bei Nichtgebrauch wird die TrueDepth-Kamera für Face ID, die sich nahtlos an den umgebenden Bildschirmbereich anschließen soll, unter dem Display nicht sichtbar sein.

Weiter erklärt The Elec, dass das Loch im Display für die Frontkamera beim iPhone 16 Pro erhalten bleiben wird, aber die gesamte Displayfläche und das Gefühl der Immersion verbessert werden. Beim später in diesem Jahr erscheinenden iPhone 15 Pro sollen die Display-Ausschnitte noch gleich bleiben, da die Technologie der unter dem Bildschirm verbauten Kamera noch nicht fertig entwickelt sei.

Zudem bestätigt der Artikel Gerüchte, dass alle vier iPhone 15-Modelle über eine Dynamic Island verfügen werden. Bisher ist der pillenartige Bildschirmausschnitt nur bei den Top-Modellen der iPhone 14-Generation, dem iPhone 14 Pro und dem iPhone 14 Pro Max, verfügbar. Laut The Elec plant Apple nach der Implementierung der Face ID-Technologie unter dem Display in Zukunft auch, eine Underpanel-Kamera (UPC) einzuführen, wodurch alle derzeit am iPhone vorhandenen Displayausschnitte verschwinden würden.

Die Aussagen von The Elec decken sich mit der Roadmap, die der Display-Analyst Ross Young schon im Mai 2022 bei Twitter präsentierte. Er skizzierte einen Zyklus, bei dem Apple jedes Jahr zwischen den Pro- und den Nicht-Pro-Modellen wechselt, wenn es um die Einführung überarbeiteter Displayausschnitte oder der Unter-Display-Technologie geht.

Based on the technical challenges remaining for under panel cameras to meet discerning brands quality requirements as well as panel manufacturers‘ cost requirements, I still believe this roadmap makes sense for the iPhone. pic.twitter.com/3ck5X3sVcL

— Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022