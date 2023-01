Hama stellt neue Steckdosenleisten mit USB-C vor

Ich kann aus Erfahrung sprechen: Wenn selbst in einem neu gebauten Haus etwas fehlt, dann sind es Steckdosen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist genau aus diesem Grund auch bei euch zuhause die eine oder andere Steckdosenleiste in Betrieb. Mittlerweile gibt es einige Modelle, an denen man auch USB-C-Geräte in ordentlicher Geschwindigkeit aufladen kann.

Vor gar nicht all zu langer Zeit habe ich euch den DigiNest Cube von Ugreen vorgestellt. Ein kleiner Würfel mit drei Steckdosen und vier USB-Anschlüssen. Letztere teilen sich eine maximale Leistung von 65 Watt, auch ein MacBook kann so ohne Netzteil ordentlich aufgeladen werden. Kostenpunkt: rund 70 Euro.

MacBook aufladen – kein Problem

Falls euch die Würfel-Form nicht ganz entgegen kommt und ihr euch eher ein klassisches Design wünscht, dann hat der Zubehör-Hersteller Hama jetzt zwei neue Produkte auf Lager, die etwas für euch sein könnten: Steckdosenleisten mit zwei oder vier Steckdosen sowie jeweils zwei USB-C-Ports und einem USB-A-Anschluss.

Auch bei den beiden Lösungen von Hama beträgt die Gesamtleistung der USB-Anschlüsse 65 Watt. Sofern kein anderes USB-Gerät angeschlossen ist, kann so sogar ein MacBook ordentlich schnell aufgeladen werden.

Dazu noch ein paar weitere Details: Die Kabellänge beträgt bei beiden Modellen 1,4 Meter. Mit einem Zentralschalter können sowohl die Steckdosen, als auch die USB-Anschlüsse stromlos geschaltet werden. Bei der Optik der neuen Steckdosenleisten setzt Hama auf zwei verschiedene Anthrazit-Töne.

Das kleine Modell kostet 49,99 Euro, für die längere Variante mit zwei zusätzlichen Steckdosen bezahlt man 59,99 Euro. Beide Steckdosenleisten sind bereits im Handel erhältlich.