Nach nur 2 Jahren: Spotify Live kündigt sich ab

Spotify Live (App Store-Link) ist 2021 gestartet und sollte der derzeitigen Audio-only App Clubhouse Konkurrenz machen. Nach knapp 2 Jahren hat Spotify das Experiment beendet und stellt die Spotify Live-App in Kürze ein. Gegenüber TechCrunch bestätigte ein Spotify-Sprecher:

„Nach einer Phase des Experimentierens und der Erkenntnisse darüber, wie Spotify-Nutzer mit Live-Audio interagieren, haben wir die Entscheidung getroffen, die Spotify Live-App einzustellen. Wir glauben, dass Live-Interaktionen zwischen Fans und Künstlern im Spotify-Ökosystem eine Zukunft haben, aber basierend auf unseren Erkenntnissen macht es als eigenständige App keinen Sinn mehr. Wir haben vielversprechende Ergebnisse in dem auf Künstler fokussierten Anwendungsfall der ‚Listening Partys‘ gesehen, den wir auch in Zukunft weiter erforschen werden, um Live-Interaktionen zwischen Künstlern und Fans zu erleichtern.“

Ganz so günstig war der Spaß nicht: Spotify Live basiert auf der Akquirierung vom Service Greenroom. Im März 2021 wurde das Startup Betty Labs für 62 Millionen US-Dollar übernommen. Ursprünglich als Locker Room bekannt, konzentrierte sich die App auf die Überschneidung von Live-Audio mit Sportinhalten. Spotify benannte die App schnell um und stellte sie im Juni 2021 als Greenroom vor. Das Unternehmen führte dann wöchentliche Live-Shows ein, in der Hoffnung, die Akzeptanz seines Live-Audio-Dienstes bei den Verbrauchern zu steigern. Greenroom konnte sich jedoch in einem Markt, der sich bereits vom Live-Audio-Trend entfernt hatte, nicht durchsetzen.